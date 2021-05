Magyarországi ősbemutatóra készül a Madách Színház Andrew Lloyd Webber-Don Black: Vasárnap mondd el! című egyfelvonásos musicaljét mutatja be a Madách Színház Online Színháza június 11-12-13-án. A Madách Színház Online Színháza 2021. június 11-12-13-án bemutatja Andrew Lloyd Webber és Don Black: Vasárnap mondd el! című musicaljét, Szirtes Tamás rendezésében. Az egyfelvonásos musicalt hármas szereposztásban: Gallusz Nikolett, Gubik Petra és Simon Boglárka előadásában láthatják a nézők. Az előadás díszletét és videóanimációját Vízvárdi András, a jelmezeket Pallós Nelli tervezte, a koreográfus Tihanyi Ákos. A produkció zenekari kísérettel kerül színpadra, Kocsák Tibor zenei vezetésével. Szirtes Tamás és a Madách Színház ismét Non-Replika változat elkészítésére kapott jogot: újabb Webber-musicalt állíthatnak színpadra önálló rendezésben, díszletben és koreográfiával. A Vasárnap mondd el! című musical korábban sosem volt látható Magyarországon, és az is egyedülálló, hogy Andrew Lloyd Webber bármely műve online kerüljön bemutatásra. Andrew Lloyd Webber 1979-ben a Sydmonton Fesztiválon mutatta be a musicalt Marti Webb előadásában, majd még ebben az évben lemezen is megjelent a dalciklus. Az angol slágerlistán a második helyre került, a dallistán pedig a harmadik helyig jutott a Take That Look Off Your Face című szerzemény. A Vasárnap mondd el! női egyszemélyes show-t a West End és a Broadway mellett nagyon sok országban színpadra állították az évtizedek folyamán, a magyar közönség azonban most először láthatja, Bárány Ferenc magyar fordításában. A Vasárnap mondd el! című musical azon Webber-művek közé tartozik, amelyek először hanglemezként arattak sikert, mint a Macskák, a Jézus Krisztus Szupersztár vagy a József és a színes szélesvásznú álomkabát. A mű színpadi megvalósítása így rendkívül összetett kreatív munkát bíz a rendezőre. Andrew Lloyd Webber és Don Black egyszemélyes musicalje egy Amerikában élő fiatal angol lányról szól, aki New Yorktól Hollywoodig csak egyvalamit keres kitartóan és reménytelenül: a szerelmet. A lány által énekelt különböző hangvételű dalokból egy sokszínű történet bontakozik ki, mely a kapcsolatteremtés nehézségein keresztül az önismeret megszerzéséhez vezető szövevényes utat járja be, és egyre bizonyosabbá válik, hogy az út végén a főszereplőnek önmagát kell elfogadnia ahhoz, hogy esélye legyen a boldogságra. A lány próbálkozásai leginkább kudarcra vannak ítélve, csupán a darab végén, az utolsó dalban sejlik föl egy halvány reménysugár, hogy talán még sincs minden veszve, és végre rátalál az igaz szerelem. Ez a bensőséges, egyfelvonásos, egyszereplős, elejétől végig dalokból álló színdarab – mely nem mellesleg Andrew Lloyd Webber néhány legszebb, legszívhezszólóbb dalát is tartalmazza – tökéletes lehetőséget nyújt minden énekes színésznőnek arra, hogy önmagát és tehetségét megmutathassa.



