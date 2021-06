Tizedik, ünnepi évaddal jön a Cervinus Művészeti Fesztivál! Idén 10. alkalommal rendezik meg a Cervinus Művészeti Fesztivált július 14. és 28. között a Szarvasi Vízi Színházban. A fesztivált szervező szarvasi Cervinus Teátrum művészeti igazgatója, Dósa Zsuzsa elmondta, hogy a két héten át tartó rendezvény programjának összeállításakor idén is minden generációra gondoltak, a közönséget különböző műfajokkal várják a prózától a vígjátékon át egészen a táncszínházig. Hozzátette, hogy a műsorok java családi programnak mondható, egy részük ingyenes. Három bemutatót a kulturális államtitkárság pályázati támogatásával hívnak életre: a Sors bolondjai, az Imádok férjhez menni és az először itt látható Twist Olivér a színház saját produkciói. Mivel szlovák-magyar kétnyelvű színházként működnek, szlovák esttel is várják a nem magyar anyanyelvű érdeklődőket. Az Együtt (Spolu) című előadás azért különleges, mert műfaja lírai színház, ahol az irodalom találkozik a zenével és a tánccal. A felolvasószínházi est során pedig mindig szlovák szerzők darabjait fordítják le magyarra, idén a Zavaros örökség című vígjáték kerül sorra. Az éjszaka színei című nyitóesten szerepel majd többek közt musical, operett, opera, sőt cirkuszi produkció is. A két hét során bemutatják még a saját produkcióban elkészült sikerelőadásukat a Hotel Mentholt és a Bűvös tojás című szlovák mesejátékot (magyar nyelven), de lesz rendhagyó közönségtalálkozó, önálló est és fellép a Varidance Kármen című táncszínháza is. A fesztivált a népzenei kiválóság Szalonna és bandája koncertje zárja. A részletes programsor a www.cervinusfest.hu oldalon megtalálható. [2021.06.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu