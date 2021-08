Kapcsolatok • Thália Színház Jön a Lövések a Broadwayn előadás A Lövések a Broadwayn című nagyszabású produkcióval – egyben hazai ősbemutatóval – nyit a Thália Színház szeptember 11-én!

A Woody Allen legendás filmjéből készült Broadway-musical a 30-as évek fantasztikus swing-slágereivel Béres Attila rendezésében kerül színre. „Ha nagyon őszinte akarok lenni, én nem ismertem ezt a történetet. Schell Juci ajánlotta a figyelmembe, akinek pedig Hamvai Kornél javasolta. Nagyjából két és fél éve kezdtük el a szervezést, két és fél éve dolgozunk rajta, most pedig elkezdődhettek végre a próbák. Egy zenés darabról beszélünk, aminek a zenei vezetője és karmestere Bolba Tamás, koreográfusa Barta Dóra. Pilinyi Márta készíti a jelmezeket és Horesnyi Balázs a díszlettervező, akinek ebben az esetben azért nincs könnyű dolga, mert a darab képi világa gyakorlatilag egy a ledfalakon megjelenő rajzolt film lesz – a látványt a Freelusion teremti meg. Ennek a filmnek kell a díszlettel együtt egységet alkotnia. Az egészet úgy kell elképzelni, mintha egy jóhumorú grafikus a Sin Cityt vígjátékká alakította volna, de a Sin Cityével ellentétben ez nagyon is színes lesz. A Lövések a Broadwayn zenei anyaga eredeti, kortárs anyag a korszak legjobbjaiból összeválogatva. A történet pedig egy klasszikus Woody Allen-történet… Első olvasatra egy könnyed vígjáték, nagyon jó poénokkal, miközben a felszín alatt arról szól, amiben vagyunk: folyamatosan az én tudatunk zsenije és középszerűje közt viaskodunk, s mindez színházi környezetbe ültetve” – mondta el az olvasópróbán Béres Attila. A darab története New Yorkban játszódik, 1930-ban. A valaha ünnepelt színésznő a nagy visszatérésre készül. Következő bemutatójának ifjú szerzője rendkívül ígéretes mint férfi, de a színdarabján lenne mit javítani. A bölcs producer nagyvonalú szponzort talált a maffiafőnök személyében, aki a sztriptíztáncos barátnőjéből akar sztárt csinálni. A próbák megkezdődnek, csakhogy mindenki érzi: az elsöprő sikerhez valami hiányzik. Talán a legkegyetlenebb bandatag, aki maga se hitte volna, hogy zseniális drámaíró?

Az alvilági háborúk közben megszületik az előadás. És a Broadway-premier hatásosabb nem is lehetne: élesben lőnek a színpadon. Szereplők: Szabó Győző, Hevesi László, Ember Márk, Szinetár Dóra m.v., Mórocz Adrienn, Mentes Júlia Virgínia, Szervét Tibor, Nagy Viktor, Szabó Erika, Tamási Zoltán, Hunyadkürti István és Ikotics Milán. Bemutató: 2021. szeptember 11. Az előadásra a jegyek már elérhetők!



