Megnéztük - Dzsúdló, Wellhello és Halott Pénz koncertek a Ligetben Mi először voltunk a székesfehérvári Ligetben, ahol idén Fezen Fesztivál helyett páros koncerteket tartanak, kifejezetten jó nevű előadókkal. Kitűnő helyszín: a város szélén van, senkit nem zavar, de még könnyen megközelíthető. Hibátlanul fesztiválos a hangulat is, szabadtér, büfék és széles mezők várják a vendégeket. A büfék egy részében enni, a másik részében inni lehet - utóbbiaknál iszonyatos hosszúak a sorok, ha valaki megszomjazott, jó fél órát rá kellett szánni a vásárlásra. Igaz, a sorban állás közben lehet ismerkedni, az előttem álló úr például az összes koncerten kint volt idén, az utóbbi hetekben Majka, Horváth Tamás, Kowalsky, Ocho Macho erős a felhozatal. A Dzsúdló - Wellhello - Halott Pénz trió is erősnek ígérkezett. Dzsúdlót mi sajnos lekéstük, de a Wellhellot elértük, mondjuk késve kezdődött, 6 óra helyett 3/4 7 körül. Nagyon rosszul is szólt, Fluor és Diaz hangja hátrébb már alig hallatszott a dübörgéstől. Ettől függetlenül a Gyere és táncolj feldolgozása kellően beindította a hangulatot, az Emlékszem, Soproban előadásába bekapcsolódott a Halott Pénz, a ráadásban pedig a Mizu, mizu alatt már teljes volt az őrület. Az új, Nemszámítapénz című dalt viszont sajnos nem játszották el, amint Fluor mondta, csak ezután kerül be a koncert programba - viszont elrappelte a lényeget, az is klassz volt. A kölcsönösség jegyében a Halott Pénz is visszahívta a színpadra Diazt a Helló, lányok előadásához, aztán szokás szerint sorakoztak a slágerek, Hajtól szívig, Hol van az a lány, Gazdag vagy szegény, Majd, Darabokra törted a szívem stb. Az jutott eszembe, bármekkora az őrület, Marsalkó Dávid nem mozog többet a színpadon, mint egy katolikus pap a misén. Ráadásul az is hasonlít, hogy itt is van közös éneklés, van kántor, füstölő... Viszont az alkoholt itt nem a pap, hanem a hívők fogyasztják el, illetve "Ámen" helyett azt kell mondani, hogy "Na még mit nem!"… A Wellhello csúszását a Halott Pénz is megörökölte, így a műsoruk 2 órás helyett 1 óra 15 perces lett. Gondolom, emiatt a Mindenre ráveszel vagy a Nincsen véletlen című dalok előadása nem is fért bele az időbe - az Emlékszem, Sopronban ismétlését lehetett volna inkább kihagyni. A tíz órás pontos befejezés előnye viszont, hogy a késő esti vonatok még kényelmesen elérhetőek - vagy igény szerint át lehet ballagni a Fezen klubba az afterpartyra. A Liget további koncertjeiről tájékozódhatsz a Facebookon, ahogy természetesen Dzsúdló, a Wellhello és a Halott Pénz koncertjeiről is. Szatmári Péter [2021.08.02.]