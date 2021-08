Szabadság önfeledten - hallgasd meg az újdonságot! Az esőfelhőket is felrobbantja LILIN és a Feel Good új dala A mögöttünk álló időszak mindannyiunk számára megterhelő volt - erre reflektál új dalában LILIN és a Feel Good.

A fiatalokat lelkileg is megviselte a világjárvány azon időszaka, amikor a személyes kontaktusok és az önfeledt szórakozás lehetősége egyik pillanatról a másikra megszűnt. Hosszú idő után, idén nyáron valamennyien fellélegezhettünk és új élményekkel gazdagodhadtunk. A "Szabadság önfeledten" című vadonatúj szerzemény lendületes, ám kicsit misztikus zenei világa és a dalszövege együttesen fedi le tökéletesen 2021 nyarát. Az izgalmas, korlátok nélküli zenélés - "a Feel Good hangzás" - kezdetektől fogva a Prjevara Miklós és Karasz Sándor által létrehozott formáció ars poeticája. LILIN-nel (Nagy Lilivel) közös első daluk a "Now or never" 2015-ben debütált az MR2 Petőfi Rádióban. Ez év elején már-már filmbe illő véletlenek sorozata hozta úgy, hogy Miki, Sanci és Lili újra együtt alkottak. Ezúttal azonban magyar nyelven szerettek volna üzenni, amiben Takó András szövegíró segített. A dal megtalálható a Youtube-on, néhány héten belül pedig elérhető lesz valamennyi streaming felületen. Addig is, mindenki lélegezzen mélyen, szeressen szabadon és felejtse el az elmúlt másfél év kihívásait legalább addig, amíg a dalt hallgatja - üzenik az alkotók. Tekerjétek fel a hangerőt és robbantsátok fel ti is azokat az esőfelhőket! [2021.08.07.]