Íme a Szent István Napok két gyöngyszeme - Komolyzene kilátással, operett koccintással! A Szent István Napok keretében a komolyzenei dallamokhoz csodás panoráma dukál, míg az Operettfesztivál pillanatait egy pohár pezsgőkülönlegesség teheti feledhetetlenné a Vígadó téren. Augusztus 20. és 22. között mind a két helyszínen találhat mindenki kedvére való programot. A Panorama Classical lélegzetelállító környezetben, a Filozófusok kertjében várja a komolyzene kedvelőit augusztus 20-tól 22-ig. Kilépve a hangversenytermekből Budapest egyik legszebb pontján, egy könnyed piknik keretében adhatjuk át magunkat a komolyzenei koncerteknek. Pazar elegancia és finom falatok mellett élvezhetjük többet között a Danubia vagy a Magyar Állami Operaház zenészeinek koncertjét, de érkezik a Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekara is. A Vígadó téri Buborék Fesztivál mellett látogathatjuk meg az Operettfesztivált is, így pezsgő italkülönlegességeket kortyolva hallgathatjuk a világhírű operettslágereket, illetve musical-koncerteket, sőt kivetítőn a Budapesti Operettszínház előadásainak részleteit is megnézhetik a látogatók. Augusztus 20-án Huszárvirtus, egy zenés táncos produkció keretében érkezik többek között Lévai Enikő, Lukács Anita, Vadász Zsolt és Langer Soma is. A



háromnapos programsorozatot nagyszabású gálakoncert zárja augusztus 22-én, vasárnap este, Mindörökké Operett címmel Fischl Mónika, Kiss Diána, Szendy Szilvi, Lukács Anita, Széles Flóra, Laki Péter és Vadász Zsolt hozza el a legismertebb és legkedveltebb operettslágereket.



További információk itt.



Budapesti Operettszínház

