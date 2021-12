Képgalériák • Apostol koncert a Budapest Sportarénában 2021-ben Ilyen volt az Apostol koncert a Budapest Sportarénában - képekkel Vasárnap este tartották meg a járvány miatt már kétszer is elhalasztott Apostol koncertet a Papp László Budapest Sportarénában. A stadionban közel telt ház volt, az ülőhelyeken főként a középkorú, illetve idősebb korosztály képviselőit láthattuk. A műsor Szenes Iván egykori koncertköszöntőjének bejátszásával kezdődött. Az első dalt – Vándor milyen az út? – az együttes vezetője, Németh Zoltán énekelte. A dalokat egész este ő konferálta és humorral fűszerezett történeteket, ismereteket osztott meg a hallgatósággal az együttes életéről. Meghallgathattuk a dalt, amit Meződi Józsefnek 1973-ban az együtteshez való csatlakozáshoz kellett elénekelnie: Út, ahol már rég nem jártam. Az énekes hangja úgy zengett, mint annak idején, tenorja nem fátyolos, orgánuma elragadó. Meződi nem az együttes vezetője, de a frontembere, arca, személye meghatározó az együttes évtizedek óta tartó sikerében. A koncerten a színpad mögötti hármas osztatú kivetítőn a dalokhoz kapcsolódó grafikák, fényjáték, filmek tették dinamikussá az előadást. A színpadon a Budafoki Dohnányi Szimfonikus Zenekar biztosította az Apostol dalok megszokott hangzását, vonós és fúvós kíséretét. A koncert második felében a Hunyadi János Ének-zenei Általános Iskola gyermekkara tette érzékletesebbé a zeneszámokat. A Hét szín virág című dalt a kórus két szólistája, Harmon Henrietta Luca és Czigner Noé énekelte együtt Meződi Józseffel. A Kislány, vigyázz című dalban a rap betétet is halhattuk élő előadásban. A Boldogság kizárólag Németh Zoltán zongora kíséretével hangzott el. Ízelítőt kaptak a nézők az Apostol együttes 50 éves jubileumára készült lemez új dalaiból is. A közönség tetszését fejezte ki a Szegény bolond című szerzemény hallatán. A pandémiás helyzet inspirálta az Egy gyertya lángja című új dalt, ami különösen érzelmesre sikerült. Az Egyetlen egy szó közben hallhattuk Szabó Ferenc dobszólóját. Többször vonta be Németh Zoltán a közönséget közös éneklésbe, nemegyszer új nótáik refrénjére, melyeknek dallama fülbemászó, megtanulása nem okozott túl nagy nehézséget a zenekedvelő publikumnak. Meződi József drapp ruháját piros öltönyre cserélve adta elő az Egyetlen szív című dalt, melynek a szövegét Bella István írta. Ebben a nótában csodálhattuk meg Pete László különleges harsona játékát. Muck Ferenc szólaltatta meg a szaxofont a Ma este felmegyek majd hozzád dalban. A végjátékban nem kisebb slágerek hangzottak el, mint Nincs szerencsém, Nem tudok élni nélküled, Eladó kiadó most a szívem, Okosabban kéne élni. A zenei parádét az Akkor is fénylenek még csillagok zárta. A több mint két órás előadás alatt 27 dalt hallhattunk, ami méltóan fedte le az együttes immár több mint 5 évtizedes sikerét. Ódor Terézia Apostol koncert a Budapest Sportarénában 2021-ben - klikk a fotóra [2021.11.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje patiala m legitimate szolgáltatás [2021.11.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu