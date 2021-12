Elkészült a Magyar Zene Háza épülete Elkészült a Magyar Zene Háza épülete, amely 2022. január 22-én egy interaktív zenetörténeti kiállítással és zenei programokkal nyitja meg kapuit. Magyarországon a millennium óta nem volt ilyen "kulturális beruházási boom", soha nem fordítottak ennyi közpénzt kulturális intézmények felújítására, létrehozására, mint az utóbbi években - hangsúlyozta a Magyar Zene Háza csütörtöki sajtóbejárásán Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár.



Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa hozzátette, a tíz éve indult projekt eredményeként elkészült Magyar Zene Háza olyan különleges zenei beavató intézmény lesz, amelyhez hasonló nincs a világon, az épület pedig azt bizonyítja, hogy "a 21. század építészeti nyelvén is lehet a Városligethez méltó csodákat teremteni".



Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezetője közölte, hogy az intézmény hármas funkciót tölt be januártól: egyaránt otthont ad koncerteknek, táncházaknak és közösségi zenéléseknek, hangsúlyos feladat lesz az oktatás és a zenepedagógia, miközben interaktív állandó és időszaki kiállítások, hangdóm és kreatív hangtér is várja majd a látogatókat.



