Régi sikeres előadások és új bemutatók a Centrál Színházban A járvány okozta másfél éves, online térbe való száműzetés után végre újra a színházban várja a nézőket a budapesti Centrál Színház. A régi nagysikerű előadások - My fair lady, Nemek és igenek, Házassági leckék középhaladóknak, New York-i komédia, Függöny fel! és Pletykafészek – mellett négy új premiert tűz műsorára a Puskás Tamás vezette teátrum. Pokorny Lia LIAson című előadóestjével indul az évad, majd Alan Bennett Beszélő fejek című darabja érkezik Borbás Gabival, Liptai Claudiával, Sztarenki Dórával és Scherer Péterrel. Sidney Lumet sokszorosan Oscar-nyertes filmjének látványos színpadi adaptációja, a Network főszereplői Alföldi Róbert, Tompos Kátya, László Zsolt és Fehér Tibor, Schmied Zoltán pedig a Ma este felnövünk című vígjátékban lép majd színpadra. Remélve, hogy a járvány negyedik hulláma csendesen vonul majd el, a Centrál Színház komoly tervekkel és friss lendülettel indul neki a 2021-22-es évadnak. Négy új premiert tűz műsorára, melyek közül az első, szeptember 6-án Pokorny Lia LIAson című előadóestje, mely prózában és dalban a szerelemről mesél. A Mezei Mária, Ruttkai Éva és Psota Irén által meghonosított műfaj lényege, hogy egy érett művésznő egy estére vendégül látja az iránta érdeklődő nézőket és megmutatja nekik előadóművészete színességét, tehetsége sokszínűségét. Október 24-én lesz a Beszélő fejek című darab bemutatója Borbás Gabival, Liptai Claudiával, Sztarenki Dórával és Scherer Péterrel. Alan Bennett meséi hétköznapi emberekről szólnak, akik extrém helyzetekben találják magukat. A négy monológ, hol humoros, hol megrázó, de mindig mélyen emberi. „Ha elég közel hajolunk, kiderül, hogy a távolról szürke emberek élete egyedi és megismételhetetlenül érdekes, csakúgy, mint mindannyiunké.” – nyilatkozta az előadás rendezője, Puskás Tamás. 2022. január 15-én a színház évek óta dédelgetett tervét, Sidney Lumet 1976-os, sokszorosan Oscar-nyertes filmjét, a Network-öt Paddy Chayefsky adaptációjában állítja színpadra Puskás Tamás. Mikor egy kiszolgált, megtépázott sikerű bemondónak felmondanak, ő élő adásban bejelenti, öngyilkos lesz. A látványos videótechnikát felvonultató, a média mákonyos hatalmáról szóló előadásban többek között Alföldi Róbertet, Tompos Kátyát, László Zsoltot és Fehér Tibort láthatják majd a nézők. Végül 2022 márciusában lesz a nagysikerű Ma este megbukunk alkotóinak új darabja, a Ma este felnövünk premierje. A Mischief Company ellenállhatatlanul mulatságos replika előadásában egy általános iskola osztály – csupa bumfordi, kibírhatatlan és imádnivaló kölyök - felnőtté válását követjük végig két órában. Liptai Claudia, Sztarenki Dóra, Tompos Kátya, Fehér Tibor, Rada Bálint és Schmied Zoltán gondoskodnak majd a nézők szórakoztatásáról. És ne feledjük, bármilyen jól alakítjuk is a flegma kamasz vagy a kiégett felnőtt szerepét, legbelül azért örökre gyerekek maradunk! Az új bemutatók mellett a Centrál Színház korábbi, nagy sikerű előadásai - My fair lady, Nemek és igenek, Házassági leckék középhaladóknak, New York-i komédia, Függöny fel! és Pletykafészek – is visszatérnek a színpadra.



Centrál Színház [2021.08.27.]