Elindult a nevezés a 2022-es Magyar Mozgókép Fesztiválra! 2022. június 9. és 12. között a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program közösen rendezik meg a Magyar Mozgókép Fesztivált. A tavalyi, sikeresen elindított hagyományt folytatva idén is Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban tartják meg a hazai filmes mustrát, melynek részeként sor kerül a Magyar Mozgókép Díjak átadására. Idén több szakmai szervezet is részt vesz az előzsűrizésben, újdonság továbbá, hogy fesztiváligazgatót is kineveztek Lukácsy György személyében. A szervezők hét kategóriában – játékfilm, tévéfilm, egészestés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, kisjátékfilm, animációs film és tévésorozat – 2022. február 18. éjfélig várják a nevezéseket. 2022. június 9. és 12. között a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program közösen rendezi meg Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban a Magyar Mozgókép Fesztivált, melynek részeként kerül sor a Magyar Filmakadémia lebonyolításában a Magyar Mozgókép Díjak átadására. A szervezők hét kategóriában – játékfilm, tévéfilm, egészestés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, kisjátékfilm, animációs film és tévésorozat – várják a nevezéseket. Egy alkotó több filmet is nevezhet, és minden olyan magyar mozgóképes alkotással részt lehet venni, amely állami támogatásból vagy független produkcióként jött létre, megfelel a kiírás feltételeinek és nem nevezték a 2021-es Magyar Mozgókép Díjra. A Magyar Mozgókép Díjra azok az alkotások nevezhetőek, melyek 2021. április 22. és 2022. február 15. között – a kategória sajátosságainak megfelelően – moziforgalmazásba, televíziós sugárzásba vagy streaming szolgáltató által vetítésre kerültek, vagy nemzetközi filmfesztiválon versenyben vagy meghívott alkotásként szerepeltek, vagy 2022. június 6. és 12. között a Magyar Mozgókép Fesztiválon debütálnak. A nevezési lap és a feltételek teljes leírása itt érhető el. „Az előzsűrizés és a zsűrizés módja a korábbiakhoz képest változik. A szakmai előzsűri 2022. február 18. és 2022. március 16. között választja ki a versenyben induló alkotásokat, és határozza meg, hogy a benevezett alkotások milyen kategóriákban versenyeznek. A Magyar Mozgókép Díj előzsűri bizottságaiba egy-egy tagot delegál a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa, a Nemzeti Filmintézet, a Magyar Filmakadémia szekciói, kategóriánként a Színház- és Filmművészeti Egyetem – illetve az animációs kategóriában a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – hallgatói, valamint bármely, 2021. január 1-je előtt nyilvántartásba vett mozgóképszakmai szervezet, aminek minimum 15 tagja van. Várjuk a kiírásnak megfelelő szakmai szervezetek jelentkezését a közös munkára. A díjakról továbbra is a Magyar Filmakadémia tagsága dönt" – hangsúlyozza Lukácsy György fesztiváligazgató. Amennyiben a kormányzati járványügyi intézkedések következtében a Magyar Mozgókép Fesztivál megszervezése akadályokba ütközne, úgy a szervezők fenntartják a jogot, hogy a Magyar Mozgókép Fesztivál és a Magyar Mozgókép Díjak átadása 2022-ben egy későbbi időpontban történjen, ám a nevezésre rendelkezésre álló időtartamot ebben az esetben sem hosszabbítják meg. A szervezők fenntartják a jogot, hogy azt a nevezési kategóriát, ahova ötnél kevesebb nevezés érkezik, a díjak elbírálásánál ne vegyék figyelembe. A nevezési határidő 2022. február 18. éjfél. [2022.02.02.]