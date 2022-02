Mindszentkállán rendezik az év első Kőfeszt Folkklubját Székelyföld táncai, szokásai állnak az év első Kőfeszt Folkklubjának középpontjában február 26-án Mindszentkállán. Mindszentkállára Horváth Elek prímás Vajdaszentiványról érkezik, a Veszprém-Balaton 2023 EKF-program által is támogatott rendezvény házigazda-zenekara Pál István Szalonna és bandája lesz. A dalokat Navratil Andrea, a táncokat Szabó Csaba vezetésével a Tördemic Táncegyüttes fiataljai tanítják majd - közölték a szervezők az MTI-vel. A Káli-medence szívében idén 4. alkalommal rendezik meg a Kőfesztet augusztus 3. és 8. között. A Kőfeszt kísérőprogramja a Káli-medence településein minden hónapban jelentkező Kőfeszt Folkklub, amelynek középpontjában a Kárpát-medence tájegységeinek táncai, szokásai állnak.



A Kőfeszt Folkklubba minden hónapban olyan vendégek érkeznek, akik nemcsak a folklórt kedvelők számára fontos és értékes emberek, hanem életútjukkal, munkásságukkal példaértékűek lehetnek mindenki számára. Előadásokkal, koncertekkel, kézműveskedéssel, dal- és tánctanítással is várják a vendégeket



A belépés, ahogyan a Kőfeszt összes rendezvényére, a Folkklubra is díjtalan. MTI [2022.02.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu