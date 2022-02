Lélekvándorlás - Így született Klajkó Szandra újdonság: "suttogva feldúdoltam a telefonra" A női energia és a spiritualitás jegyében született Klajkó Szandra új dala, a Lélekvándorlás, amelynek klippremierjének időpontja nem is lehetett volna máskor, mint 2022.02.22. 22:22. Klajkó Szandra sokoldalú művész: professzionális táncos, énekes, aki elhivatottan foglalkozik a spiritualitással is. Legújabb dala élete egy nehéz időszakában, álmában született. „Arra ébredtem, hogy álmomban megszületett egy dal. Azon nyomban suttogva feldúdoltam a telefonra, és elküldtem a zenei producer barátomnak, Csutorás Bánknak. Ő épp dolgozott, nagyon megtetszett neki, és reggelre el is készítette a dal első verzióját. A Lélekvándorlás címet kapta. Nem volt kérdés, hogy klip is készül hozzá. Két napon keresztül forgattunk, igen nagy élmény volt, már csak azért is, azon a helyszínen voltunk, ahol nagyjából 10 éve, az első popcsapatom, az Ultrapop klipjét forgattuk. Emellett pedig teljesült egy régi vágyam: tejben fürödhettem. Ugyanis nagyon érdekel Egyiptom, így felidéztük azt a kort, Kleopátra bőrébe bújtam. Nagy hangsúlyt fektettünk az egyediségre és az újrahasznosításra: Réthy Éva függönyökből csodás ruhákat készített nekünk” – meséli Klajkó Szandra. Az énekesnő életében nagy változások történtek a közelmúltban, férjével, Veréb Tamással úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják. Ennek következtében Szandra úgy érezte, hogy sok területen megújul; restartot szeretne az életében. Erre pedig kiváló időpont az a dátum, amelyhez hasonló mintegy kétszáz év múlva lesz ismét. „Hamarosan itt a tavasz, ami önmagában a megújulás évszaka, de úgy gondoltam, hogy ennek előszeleként, a női energia számainak bűvöletében 2022.02.22-én jelentetem meg a Lélekvándorlás klipemet, ezzel együtt a restartot nyomok. Ez annyit tesz, hogy mindent megújítok, amivel foglalkozom: a új weboldalt kap a Léleklazító programom, rendszeresen készítek vlog epizódokat spirituális témában, elindítom a Tik-Tok csatornámat, illetve az elkövetkezendőkben még több dallal rukkolok elő, melyek célzottan, témák szerint fognak készülni. Persze a magánéletemben is rengeteg változás történt, ezért a restart erre is kihat. Nem is lehetne különválasztani, hiszen minden összefügg egymással ” – teszi hozzá Szandra. [2022.02.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu