Utolsó koncerjére készül a Kistehén Bár a Covid-járvány két évvel meghosszabbította a búcsúzkodást, most azonban tényleg itt a vége: 20 év után április 29-én, a Budapest Parkban csendülnek fel utoljára az elmúlt két évtized legismertebb Kistehén-dalai, minden idők utolsó Kistehén koncertjén.



A Kistehén igazán kalandos 20 év után döntött a búcsú mellett: kezdetben egy animált karakterként látta meg a napvilágot, majd két évvel később megszületett a Kistehén zenekar is Kollár-Klemencz László vezetésével. A banda összesen hét albumot jelentetett meg, olyan slágerekkel írták be magukat az emberek szívébe, mint az Ezt is elviszem magammal, a Virágok a réten, a Szájbergyerek vagy a Bocsánat, amely utolsó lemezük címadó dala is volt. Ironikus, gyakran társadalomérzékeny szövegekkel, költői látásmódjukkal, játékos előadásukkal számos hazai és külföldi fesztiválon táncoltatták meg a közönséget. A zenekar tagjai 2020-ban döntöttek az elválás mellett, azonban a pandémia miatt halasztani kellett a búcsúkoncertet. „Érdekesen alakult így, de nem mondom, hogy rosszul, mert nem lett volna ennyi búcsúkoncert, ha nem jön a Covid. Lényegében jót tett az egész befejezősdinek: volt időnk elnyújtózni a befejezés terhes, de szerethető mámorában. Amúgy azt hiszem a Kistehén nem most ért véget, inkább a búcsúlemezünkkel, a Bocsánattal. Nekem így. Azóta zenélünk, s örülünk egymásnak a színpadon, és a Parkban is ez lesz." - Mondja Kollár-Klemencz László, a zenekar frontembere. Az évek során több fiatal csapattal turnéztak együtt, akiknek most képzeletben átadják a „stafétát" is. A Fran Palermo, a Platon Karataev és a Ricsárdgír is a sajátjaik mellett egy-egy Kistehén dallal köszön el a zenekartól. A Kistehén az utolsó koncertre a klasszikusok mellett azt ígéri, hogy régi számok is helyet kapnak a programban, így mindenki még utoljára meghallgathatja kedvencét április 29-én, a Budapest Parkban. Aztán ezt is elviszik magukkal. A Facebook esemény ezen a linken érhető el, jegyek pedig ide kattintva vásárolhatók. https://www.facebook.com/KiSTeHeN/ [2022.02.28.]