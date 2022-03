Új gitárosa szabadítja ki a Rasmus az ágyhoz kötözött énekesét friss klipjükben Februárban debütált a többszörös platinalemezes finn rockzenekar, a Rasmus új videóklipje. A Jezebel című számhoz a dalszöveges változat után most teljes videó jelent meg, amiben feltűnik a csapat hihetetlenül energikus új gitárosa, Emilia ’Emppu’ Suhonen is.

Lauri Ylönen énekes szerint is egyértelműen Emppu áll új klip középpontjában.



“Végső soron Emppu is éppen olyan, mint Jézabel, lázadó és veszélyes! Nekem tetszett, ahogy kikötöztek az ágyhoz és megkínoztak a videóban, mindig is szerettem feszegetni a saját határaimat a felvételeken.”



“Számomra a videóklip legviccesebb pillanata az volt, amikor Laurit egy hatalmas drótávgó fogóval szabadítottam ki – mesélte Emppu – még sosem használtam ilyet korábban!” A Desmond Child által írt Jezebel videóját Jesse Haaja rendezte. A Rasmus ezzel a dallal nevezett be az idei Eurovíziós Dalfesztivál finnországi selejtezőjére. Ősszel pedig indul a finnek európai turnéja, amely október 17-én érkezik a budapesti Barba Negrába.



A Concerto Music bemutatja:

2022. október 17., hétfő 19 óra

Budapest, Barba Negra

The Rasmus koncert + vendégek

Belépő: normál elővételben 7900 Ft, a koncert napján 8900 Ft. Galéria jegyek: 11.900 Ft

Jegyek kaphatók tixa és a rock1 oldalakon.



[2022.03.08.] Megosztom: