Dimash Qudaibergen tavaszi koncertjei Nagy várakozás előzte meg Dimash március végi dubaji koncertjét, hiszen a kényszerű két év szünet után most állt először színpadra önálló koncerttel. A Coca-Cola Aréna megtelt a világ minden tájáról, 75 országból érkező rajongókkal. A koncert, Dimash szokásaihoz híven, 3 órás volt. Az ARNAU turné elmaradt koncertjeit pótolja most áprilisban, Dubaj plusz állomás lett. A jól ismert számok mellett természetesen előadta a 2021 nyarán bemutatott új dalait is (Fly Away, Stranger, Ave Maria) , valamint a koncerten még soha nem énekelt Couldn’t leave c. régebbi keletkezésű dalt is. A világban történő, mindent felforgató és megváltoztató események nyilvánvalóan Dimashra és stábjára is hatottak, de maximális profizmussal kezelték a helyzetet. Anna Oboianska csodálatos hátterei és rendezése, a kiváló zenészek, táncosok, és természetesen maga Dimash lenyűgöző személyisége és éneklése, mi több, tánctudása, ismételten egy feledhetetlen koncertet eredményezett. A koncert vége felé tartott egy erős indulatokkal fűszerezett rövid beszédet a háborúról. Utána énekelte csak el a saját szerzeményét, a War&Peace-t. De ha jól belegondolunk, a Daybreak is nagyon illene a mostani veszteségélményekhez, az emberek fájdalmához. https://www.youtube.com/watch?v=xl4COTUJO5w&ab_channel=DimashQudaibergen Dimash a koncert előestéjén megkapta az EMIGALA Fashian Awards rangos elismerését is. Az Egyesült Arab Emírségek divatdíja az egyéniség feltárását célozza, és három fő gondolatra fókuszál: 1. inkluzivitás – a karakter és a kultúra belefoglalása az ember/művész megjelenésébe, 2. sokszínűség – a nemzeti sajátosságok és hitelesség divatján keresztül történő önkifejezés – 3. az egyes személyek belső énjének hangsúlyozása. Váratlan fordulatként a gálán a két, egyébként nagyon csinos nagymamájával jelent meg és egyiküknek , Miuának ajánlotta a díjat, mert ő nevelte kiskorában. Hangos ováció közepette fel is hívta a színpadra és ott helyben át is adta neki a szobrot. https://www.youtube.com/watch?v=x8ywNKMMpUY&ab_channel=DimashQudaibergen Természetesen a jótékonykodás is hozzátartozik Dimash életéhez, Dubajban is láthattuk és a hivatalos oldalain (lentebb linkelve) , milyen szívmelengető, ahogy megnyilvánul egy beteg kisgyerekkel. A Minszkbe tervezett koncertet (Ápr2) érthető okokból későbbre halasztották, de április 9-én Düsseldorfban az ISS Dome-ban és április 16-án Prágában, a TIP Sport Arénában folytatódik a turné. Jegyek még – kevés számban – kaphatók: https://biletkartina.tv/en/event/dimash-kudaybergen-v-germanii-i-chehii Dimash facebook és instagram oldala mindig naprakész információkat tartalmaz, érdekes fotókat, videókat láthatunk ott. https://www.facebook.com/dimash.official.dq https://www.instagram.com/kudaibergenov.dimash/ DimashNews pedig mindig szolgál háttérinformációkkal az események pontosabb megértéséhez. https://dimashnews.com/dimash-pen-dears-qayta-qauyshty-dubayda-arti/ https://en.dimashnews.com/dimash_in_dubai/?fbclid=IwAR1eCK51gtmjo_QGUJJ-cOusfNqcZNnQpaGl0ORIXMoMkTjDexT29OLf_WE Nagy Gabriella https://www.facebook.com/Dimash.Dears.Hungary [2022.04.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu