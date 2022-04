Mobilozás, zenehallgatás, vagy olvasás tömegközlekedésen: te hogyan használod ki a holtidőket? Utazás közben sokan csak a telefonjukat nyomogatják, esetleg néznek ki az ablakon és várják, hogy megérkezzenek abba a megállóba, ahol le kell szállniuk. Pedig a legtöbb esetben ez sokszor 30-60 percet is jelenthet, ami tulajdonképpen egy holtidő. Ezeket a perceket nem igazán használjuk ki megfelelően, pedig a munkába menet, esetleg a hazafelé tartó úton megannyi dolgot csinálhatunk, ami hasznos és gyorsabban telik vele az idő. Lássuk, hogy mobilozni, zenét hallgatni, vagy pedig olvasni éri meg jobban! A tömegközlekedés napjainkban Míg korábban a munkába tartó úton az emberek beszélgettek, addig a 2000-es évek környékén inkább olvasással, néhány esetben zenehallgatással töltöttük azt az időt, amíg nem értünk el arra a helyre, ahol le kell szállnunk. A mobiltelefonok előtérbe kerülésével pedig szinte csak “zombikat” lehet látni a metrókon és a buszokon, hiszen a legtöbben fel sem néznek az eszközüknől. Egyesek dolgoznak, mások chatelnek, de akadnak olyanok is, akik inkább online játékkal töltik el a rendelkezésre álló időt. A mindennapi ingázás alatt mindenki másképp tölti az idejét. Lehet élvezni a kilátást, rámosolyogni egy kedves idegenre a vonaton, vagy olvasni egy pár oldalt egy új könyvből. Ma már persze arányaiban sokkal többen töltenek időt az okostelefonjukon, legyen szó zenehallgatásról, az aktuális hírek követéséről, vagy akár olyan pénzügyi tevékenységek, mint a nyerőgépes játékok vagy az online részvény vásárlás.

Szánjuk olvasásra a holtidőt! Manapság sajnos kevés olyan fiatalt és időst találhatunk a tömegközlekedési eszközökön, akik olvasással töltenék el az idejüket. Pedig ehhez nincs szükség másra, mint egy jól megválasztott kötetre és már el is merülhetünk egy másik világban. Valljuk be, hogy azért sokkal gyorsabban telik az idő, ha hasznos dolgot csinálunk, mintha csak kifelé néznénk az ablakon. Könyveket bármilyen kategóriában találhatunk, így tulajdonképpen nincsen ember, aki ne tudna valamilyen kellemes alkotást a kezébe venni utazás közben. Lehet szó más nyelven íródott tanulással kapcsolatos darabról, esetleg egy romantikus regényről egyaránt, mindegyikben van valami jó, ami hozzátesz valami az életünkhöz. Egy jó könyvet mindig érdemes magunkkal vinni, hiszen így számos olyan holtidőt tudunk kihasználni, ami során amúgy csak rágnánk magunkat valamin. Sokan nem tudják, de az olvasás az egyik legpihentetőbb és lehatékonyabb módszere annak, hogy kikapcsolódhassunk. Csökkenti a stressz, segít elszakítani bennünket a mindennapok problémáitól. Nagyon sok olyan kötet van, ami elrepíti az ember egy teljesen más világba, így könnyebben levezethetjük a feszültséget. Érdemes megjegyezni azt is, hogy az olvasás növeli a szókincset és segíti javítani a memóriát. Minél többet és minél változatosabb témában válogatjuk össze az alkotásokat, annál hatékonyabban tudunk a fejünkbe vésni nem mindennapi szóösszetételeket. A lapokon található karakterek megismerése, azok hátterének vizsgálata, a jellemrajzuk pedig segítenek abban, hogy átláthassuk a teljes történetet. Eközben természetesen jöhet pár kellemes zeneszám, hiszen a hatalmas városi zajban nem túl komfortos olvasgatni a tömegközlekedésen. A telefonunkon állítsunk össze egy olyan lejátszási listát, ami garantáltan kikapcsol és leköt. Nem stresszel, jó érzéssel tölt el és közben kellemesen tudunk olvasgatni. Hasznos applikációk és programok Tudjuk, hogy nem mindenki kedveli az olvasást, azonban ilyenkor sem csak a Facebookot kell pörgetni. Manapság már megannyi olyan applikáció áll rendelkezésünkre, amikkel fejlődhetünk és tanulhatunk. Legyen szó a tanulmányainkkal kapcsolatos programokról, esetleg egy nyelvismeretet bővítő változatról egyaránt, mindegyik hasznos időtöltés lehet. A legtöbb esetben ráadásul ezek közben ugyanúgy hallgathatunk zenét, mint azt olvasásnál tennénk. Remek választás például a Duolingo, amely egy ingyenes, nyelvoktatást segítő alkalmazás. Ebben nyolcvan különféle kombinációból választhatjuk ki azt a tanfolyamot, amit el szeretnénk kezdeni. Ennek köszönhetően tanulhatunk angol nyelven németet, esetleg fordítva, de természetesen lehetőség van magyar nyelven elsajátítani különleges nyelveket. Az alapokat könnyedén lerakhatod tehát akár munkába menet is, így mondhatni időt sem szánunk a tanulásra, mégis fejlődünk. A holtidő kihasználása tehát fontos, nem érdemes és nem is túl jó megoldás minden reggel csak a telefont nyomkodni munkába vagy iskolába menet. Pár hasznos program, egy jó könyv, illetve egy jó kis lejátszási lista sokat tehet azért, hogy gyorsabban teljen az idő. (x) [2022.04.20.]