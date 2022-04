Muzsikál az erdő 2022 - hasznos infokat közöltek a szervezők

Április végén Sümeg és Bakony térségében rendezik a Muzsikál az erdőt Első alkalommal rendezik meg Sümeg és Bakony térségében április 22. és 24. között a Muzsikál az erdő rendezvénysorozatot, amely szakvezetéses sétákkal, koncertekkel valamint családi-és gyerekprogramokkal is várja az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint április 22-én Sümegen a Püspöki Palota Kertben, április 23-án Sümeg - Sarvalyon, április 24-én Farkasgyepű - Hubertlakon tartják a Muzsikál az erdő rendezvénysorozatot.



Sümegen délutántól helyi termékek bemutatója, kézművesfoglalkozások, Ládafia Bábszínház előadása, Szabó Lajos erdőmérnök vezetésével természetismereti élményséta várja a közönséget, az estet Pál István Szalonna és bandája koncertje zárja.



Másnap kerékpártúra indul Keszthelyről Sümeg-Sarvalyra, ahol kiscsoportos családi élményprogram, kézműves-foglalkozások és a Nemzeti Művelődési Intézet foglalkoztató standja várja az érdeklődőket. Mazál István erdőpedagógus interaktív játékokkal készül az erdő és a víz kapcsolatáról. Fellép a Monarchia Szimfonikus Zenekar, a Duna Művészegyüttes és Bohém Ragtime Jazzband. Erdei divatbemutatón mutatkoznak be a Réthy Fashion környezetbarát kreációi.



Farkasgyepű-Hubertlakon a bakonyi erdők értékeit Lunk Eszter erdőmérnök mutatja meg, a földtörténeti kérdések iránt érdeklődők Futó János geológus túráján vehetnek részt. A népi kézműves-foglalkozások mellett lesz interaktív játék, Ringató-foglalkozás, kiállítás, ismeretterjesztő előadás, bábszínházi produkció. Fellép Corpus Harsona Quartet és Szokolay Dongó Balázs, valamint Csík János és a Mezzo.



A Muzsikál az erdő programjainak elmaradhatatlan része a helyi termékek vására, valamint a Muzsikál az erdő Fotópályázatának és Gyermekrajzpályázatának kiállítása - áll a közleményben.



MTI [2022.04.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu