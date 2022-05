Eperfesztivál lesz Tahitótfaluban május utolsó hétvégéjén

A Dunakanyar egyik legszebb falujában, Tahitótfaluban megrendezik az idén E/FESZTIVÁL-nak nevezett programot május 27. és május 29. között, amelynek középpontjában a sokak által kedvelt, mindenféle formájában megtalálható eper áll.

Ismert fellépők - Beatrice, Tóth Gabi, Abaházi Csaba - szórakoztatják a közönséget, továbbá játszóház, kiváló zene, állatsimogató, vidámpark és kézműves vásár is színesíti az eseményt, ahol kürtős kalácsot, sparhelten sült lepényt is kóstolhatnak a résztvevők. A népszerű eseményt ebben az évben az 1989 óta a településen élő, háziorvos, gazdálkodó, Dr. Magyar Gábor szervezi. Korábbi tapasztalatait is hasznosítani tudja, lévén, hogy az önkormányzat kulturális bizottságának korábbi elnökeként két évig vett részt Tahitótfalu nagy népszerűségnek örvendő fesztiváljának rendezésében.

A jó hangulatú rendezvényen mindenki megtalálja a számára megfelelő program lehetőséget és gasztronómiai kínálatot, az epres méztől az eperpálinkáig.

- A civil társadalommal összefogva egy, a szigeti értékeket hangsúlyozó programsorozatot szeretném felvonultatni, amely főként az egészségüket lelkükben is őrző, hagyományainkat fontosnak tartó, természetet kedvelő emberekhez szól. A cél az, hogy a szórakoztatás mellett, ami eddig fő profilja volt ennek a rendezvénynek, több új oldala is legyen. Egyrészt a helyi agrár értékekre szeretnék fókuszálni, ezek előbb-utóbb összekapcsolódnak majd a turisztikai értékekkel is. Nem pusztán az eper áll majd a középpontban, felvesszük a kapcsolatot más kertészeti kultúrákkal foglalkozókkal is. De várjuk az állattartókat, a pisztrángtenyésztőket, a tej- és húsfeldolgozókat, sajtkészítőket, zöldségtermesztőket. Fontosnak tartom, hogy mindenkinek lehetőséget adjunk a bemutatkozásra, ugyanakkor egy másik szinten is elindulnánk, tervünk, hogy a termelőket összehozzuk a szakmai szervezetek képviselőivel. Úgy hiszem, a tapasztalat és az összetartozás megvan, s ha mindez lokálpatriotizmussal párosul, a sziget minden értékére fel tudjuk hívni a figyelmet - részletezte Dr. Magyar Gábor, aki mint orvos az egészség megőrzésre is kiemelt figyelmet fordít.

- Szeretném azt is, hogy a rendezvényen az egészség s annak minden vetülete erősebb hangsúlyt kapjon. Épp ezért a sportrendezvények is fajsúlyosabban szerepelnek majd a programban. Lesz vízibemutató, futó- és lovasverseny, terepfutás is. Nagyobb figyelmet fordítunk a gyerekek szórakoztatására, kisebbek és nagyobbak találkozhatnak középkori kalózhajóval, lesz számszeríjászat, állatsimogató, vidámpark, lovaskocsi és traktorbemutató, kézműves vásár is. A gasztronómiát sem hanyagoljuk el, és sokszínű zenei programokat igyekszünk szervezni. Fellép a Beatrice, Tóth Gabi itt mutatja be új stílusú zenei anyagát. Lesz világzenei koncert, amerikai country, ír, szerb, sváb és persze magyar népzene és tánc is. A folk nap programjai mellett a bigband muzsika vagy a rock and roll kedvelői sem csalódnak majd, itt lesz a Studio11, és Abaházi Csaba zárja a rendezvényt - mondta a főszervező.

A hagyományőrző E/Fesztivál a Dunaparton, a híd lábánál, magánterületen várja majd vendégeit 2022. május 27., péntek délutántól május 29., vasárnap estig.

[2022.05.20.]