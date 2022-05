Total Dance Cabrio fesztivál a Budapest Parkban - képekkel

Sajátos és megunhatatlan élmény élőben látni a kilencvenes évek gigaslágereinek előadóit. Megőszültek, megöregedtek, az énekesnők is cserélődnek mellettük - de még mindig elképesztő jó bulikat csinálnak.

Korán elkezdődött a műsor, nyilván azért, hogy minden fellépőnek legyen ideje kibontakozni. Így viszont részben lekéstük az UFO Update műsorát, csak a végére értünk oda - de a szokásos energiával melegítették be a közönséget. Bemutatták a Nyár van című sláger legújabb verzióját is, aminek a ritmusa is hasonlít a Neoton-féle eredetire, és Varga Szidónia énekesnő hangja is hasonlít Csepregi Éva hangjához - szerintem nagyon jól sikerült.

Ice MC volt a második fellépő, és ő már nemzetközi gigaslágereket hozott, mint az It's a rainy day vagy a Think about the way - ezekről se hittem, hogy fogom valaha élőben hallani. Ráadásul ezek diszkó slágerek, klubokban szoktuk hallani, de az egész jól működött nagyszínpadon is.

Mindez fokozottan igaz a Rednexre, akik látszatra teljesen őrült, de amúgy nyilván pontosan megkoreografált és százszor kipróbált műsort adtak elő. Mondjuk engem zavart, hogy ez inkább cirkuszi előadás volt, mint zenei - az énekesnő élőben énekelt, de minden más, a férfi hangokat is beleértve playbackről szólt. A férfi „énekes”, szegény még ettől is kikészült - a fotósunk közelről látta és mesélte, hogy aggódott az egészségéért… Szerencsére az utolsó szám lassú volt, azalatt elszívott egy cigarettát a színpadon(!) és ettől rendbejött... Ez az utolsó lassú szám, a Wish you were here viszont élőben szólt, és igazán szép volt.

Utánuk DJ André játszott egy mixet olyan dalokból, amelyek ezen az estén nem hangzottak el, de máskülönben illettek volna a műsorba: A hegyekbe fönt, Be my lover és így tovább – a La Bouche egyébként tényleg szerepelni fog a júliusi fehérvári Total Dance-en.

A tömegben állt mellettem négy tetovált vagány fickó bőrruhában, alkoholos állapotban - a buli hangulatát szerintem mindennél jobban leírja, hogy a Keresem a szót című romantikus sláger minden szavát együtt énekelték a soron következő Krisz Rudival... Rudi egyébként minden második dalt ülve énekelt el, szintetizátoron kísérve magát, ami művészi teljesítmény, de sem a Várj, hogy felkel majd a Nap, sem a Hűtlen nem hozta azt az őrületes hangulatot, ami addig jellemező volt a fellépőkre. Érthetetlen, miért nem a saját, szintén szép lassú dalait játszotta el (Egy pillanat itt maradt, Törd át a csendet...) Végül is a tömeg a 90-es évekbeli Krisz Rudi saját dalaira volt kíváncsi. A Kimentük a divatból viszont klassz volt.

Minden idők egyik legnagyobb slágere következett, a híres Coco Jamboo, élőben az eredeti előadótól, mármint férfi oldalról. Az énekesnő érdekes módon a magyar Kovács Erika volt, aki évek óta a rapper Layzee partnere a "Layzee aka Mr. President" produkcióban. Néha nem könnyű követni, pontosan ki kicsoda manapság és mit énekel... Például amikor Judith Hinkelmann (a szőke lány, aki eredetileg énekelte a Coco Jamboo-t) country stílusban(!) énekli el a How much is the fish-t, akkor egyrészt nem hiszed el, hogy van ilyen, másrészt viszont háromszorosan is felléphetne a Total Dance-en, mint Mr. President, mint Rednex és mint Scooter is...

Furcsa volt, hogy a nemzetközi sztárok a legnagyobb slágereiket énekelték először, Layzee esetében például csak a Coco Jamboo után következett a Jojo Action, az I'll follow the sun és a 4 on the floor, tehát a kisebb Mr. President slágerek. Végül Jayzee más tollaival ékeskedett: az I like to move it, Whoop! There it is és Party rock anthem egyvelege eszméletlen jó volt.

Az Italobrothers mint produkció nekem új volt, de abszolút bejött az énekes Matthias Metten kellemes hangja. Az ő műsora is részben saját, részben feldolgozás dalokból állt: a Moonlight Shadow, a What's up és az I love you baby volt feldolgozás, a Summer Air és a Stamp On The Ground pedig saját dal. Bár utóbbit felületesen hallgatva először szintén feldolgozásnak véltem, a Jumping All Over The World című Scooter dallal kevertem össze...

A Kozmixról az jutott eszembe, hogy a Scooterhez hasonlóan csinálhatnának itt saját nagy koncertet. Lányi Lala láthatóan sokkal jobb formában van, mint H.P. Baxxter - mondjuk tíz évvel fiatalabb is nála. Elhangzott a Kozmix a házban, a Kis világ... Az Angyalhoz az egyik táncos lány angyal szárnyakat vett fel, tök jól nézett ki. A Hangerőt! című dal pedig végképp visszahozta a kilencvenes éveket ("Pörgő pergőt?") - én mondjuk 9 éves voltam, amikor ez megjelent, de a közönség nagy része láthatóan a tinédzser éveit élte újra... Lala viszont a koncert napján lett 48 éves, DJ André tortával köszöntötte, isten éltesse innen is!

Basshunter műsora pedig azoknak szólt, akik a kétezres években voltak fiatalok - nekem az All I ever wanted és a Now you're gone volt ismerős. Óriási show-t csinált, DJ-zett, énekelt, tombolt, illetve bejelentette a legjobb dalt a világon ("Best song in the world"): Az éjjel soha nem érhet véget - tudta, hogy mivel lehet jó pontokat szerezni a magyar közönség előtt...

Összességében egészen különleges élmény volt ez a Total Dance: különleges sztárokat és különleges műsorokat láttunk, és rengeteg óriási slágert hallottunk élőben.

A következő műsorokért érdemes követni a Total Dance Facebook oldalát (https://www.facebook.com/totaldancefesztival/events/): június 11-én lesz itt a Parkban Scooter koncert, Debrecenben pedig ehhez hasonló fesztivál mások mellett Dr. Albannal, Brooklyn Bounce-szal és Groove Coverage előadással. 18-án Thomas Anders jön a Budapest Parkba, július 29-én pedig mások mellett Haddaway, La Bouche és Turbo B (SNAP!) a fehérvári Fezenre...

Tóth Noémi

Total Dance Cabrio fesztivál a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra

[2022.05.23.]