Június első hétvégéjén startol a 19. Cseresznye Fesztivál! Csaknem két évtizede, 19. alkalommal rendezik meg idén a már legendaként számon tartott szomolyai Cseresznye Fesztivált. A mezőkövesdi járás ikonikus nyárindító bulijának messze földön híre van, csakúgy, mint a község világszerte ismert cseresznyéjének, amiért az ország legtávolabbi pontjáról is szívesen zarándokolnak a környékre a turisták: hiszen a szomolyai fekete az egyik legízletesebb cseresznyefajtánk. Egyáltalán nem meglepő, hogy a hungarikum címre pályázó nyári csoda igazi mítoszt épített maga köré: így született meg a Cseresznye Fesztivál ötlete is, ami az elmúlt húsz évben igazi ünnep a gyümölcsök szerelmeseinek. Persze a kóstolás és vásárlás mellett, mint minden évben, idén sem mellékszereplő a szórakozás: a legkülönfélébb kézműves és zenés programok várják a látogatókat. Sokatmondó, hogy már a kora délutáni műsor is valódi sztárdömpinget ígér: többek között az operett koronázatlan királynője Oszvald Marika, az underground hip-hop jól ismert arca Fankadeli, valamint Rudán Joe – akit végképp nem kell bemutatni senkinek sem - akusztikus koncertje mulattatja majd a nagyérdeműt. Este pedig Csézy után, a lassan harminc esztendeje töretlenül sikeres Hooligans táncoltatja meg a populáris rockzenéért rajongókat. A fesztivál másodnapján sem lesz hiány izgalmakból: vasárnap a szombati stíluskavalkád után képzelt Földkörüli útra indulhatunk. A latin életérzést egy különleges salsa-bemutató hozza el, hagyományőrzők hívnak életre letűnt korokat, majd a fesztivál zárásaként a Kárpát-medencei folk- és világzene hazai nagykövete, az idén jubiláló Balkan Fanatik lép színpadra. Egyszóval felejthetetlenül színpompás forgatagra számíthat, aki hétvégén Szomolyára látogat. Még akkor is, ha a helyi legendás cseresznye éppenséggel szinte fekete.. Helyszín: Szomolya község, több helyszínen

Időpont: 2022. június 4-5. További információ A fesztivál természetesen kutyabarát, így a négylábú kedvenceket sem kell otthon hagyni. Sőt, az ígért nagy hőség miatt az itatásukról is gondoskodunk majd, több helyen találnak amjd a gazdik kihelyezett vizet. [2022.05.30.]