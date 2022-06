Chrystabell - Midnight Star turnéjával tér vissza David Lynch múzsája Az éteri díva, Chrystabell június 16-án új albumával varázsolja el az A38 Hajó közönségét. Az énekesnő év elején jelentette meg új, Midnight Star c. lemezét, amelyen űrutazás, kozmikus tánc, párhuzamos univerzumok, vibráló hangok és sejtelmes dallamok is helyet kaptak sajátos képi világgal megspékelve. Chrystabell amerikai énekesnő, dalszerző, modell, színésznő David Lynch múzsája, akinek művészete nagyon is közel áll a Twin Peaks és a Kék bársony megalkotójának világához. Több dalt is rögzített a filmrendezővel, együttműködésük kiemelkedő pillanata This Train című közös lemezük, de a művésznő alakította Tammy Preston FBI-ügynököt is a Twin Peaks: The Return c. sorozatban. A tehetséges énekesnő Lynch-en túl még olyan ikonokkal dolgozott együtt, mint Willie Nelson, Brian Setzer, Donovan és a King Crimson együttes tagjai. Chrystabell még a 8 ½ Souvenirs énekeseként kezdte. Mostanra azonban szólóban már jól ismerhetjük sajátos, éteri, álom-pop világát, amelynek ugyanúgy része a szenvedély és az elegancia, mint a gyakran bizarr képek és mondanivaló. Új, Midnight Star című lemezével és videóival pedig – időnként szó szerint – új dimenziókat nyit meg és repít távoli világokba. Utazzunk együtt Chrystabellel június 16-án mi is! A New Beat és a Dürer Kert bemutatja:

CHRYSTABELL (US) - Midnight Star Tour

Helyszín: A38 Hajó

Időpont: 2022. június 16.

Jegyvásárlás [2022.06.06.]