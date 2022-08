Milky Chance: "Nem igazán illett volna ide..." A YouTube gyermekei vagyunk, sokat köszönhetünk a csatornának, és a közösségi médiát igyekszünk tudatosan használni. Erről az idén tízéves német Milky Chance két tagja, Philipp Dausch és Clemens Rehbein beszélt az MTI-nek a Sziget fesztivál szerdai nyitónapján, a nagyszínpados koncert előtt a backstage-ben. A különböző műfajokat és stílusokat (rock, reggae, dzsessz, elektronika, folk) egyedi módon vegyítő Milky Chance a kezdetektől rendkívül népszerű Magyarországon, már legelső lemezük, a 2013-as Sadnecessary vezette sok más ország mellett a magyar listát is. 2014-ben jártak itt először (a VOLT fesztiválon), azóta további négy alkalommal adtak koncertet hazánkban, a Szigeten is voltak már.

"Nagyon sok kellemes emlékünk van. Budapesten volt lehetőségünk városnézésre, de a Balatonon is jól éreztük magunkat a Strandon" - jegyezte meg Clemens Rehbein énekes, gitáros. Philipp Dausch basszusgitáros, ütőhangszeres hozzáfűzte, hogy néhány barátjával már diákként járt Magyarországon. Vele volt Antonio Gerger, aki most a koncerteken a Milky Chance-ben gitározik.

Dausch elmondta: a Milky Chance tízéves fennállását különösebben nem ünneplik meg, bár az idén kiadott lemez, a Sadnecessary akusztikus változata egyfajta ajándék a rajongóknak.



"Az évforduló mellett a COVID okozta nehézségek elfeledtetésére is szerettünk volna valamit adni nekik. Azért nyúltunk vissza a kilenc évvel ezelőtti anyagunkhoz, mert mégis csak az volt az első, és olyan fontos számaink vannak rajta, mint a Stolen Dance vagy a Down by the River. Nagyon fontosak számunkra a rajongók, szoros kapcsolatot tartunk fenn velük" - fejtette ki a basszusgitáros, ütőhangszeres.



Azt mindenesetre előre nyomatékosította, hogy a szerdai délutáni nagyszínpados Sziget-koncerten nem lesz akusztikus blokk. "Nem igazán illett volna ide, a fesztiválra az energikusabb dolgok valók". A húzósabb dalokra viszont igazán vevő volt a Sziget közönsége.



A Milky Chance gyors befutásához komoly pluszt nyújtott a YouTube, amely az említett Stolen Dance című dalt és a hozzá kapcsolódó klipet szinte a semmiből tette rendkívül népszerűvé 2013-ban. "A YouTube-ból nőttünk ki, gyerekként állandóan a klipeket néztük a neten. Manapság az Instagram, a Tik-Tok jelentősége talán nagyobb, ezeket a csatornákat is igyekszünk jól használni" - szögezte le Clemens Rehbein.



A két kesseli zenész első közös együttese egy dzsesszkvartett volt (a Flown Tones), és a Milky Chance-ben is van dzsesszhatás. "A mai németországi dzsessz színtérrel nincs szoros kapcsolatunk, igaz, Antonio és a dobosunk, Sebastian Schmidt dzsessz zenészként végzett, és időnként szoktunk jammelni, ami remek dolog".

