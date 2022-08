Romantikus cigány dalok a Margitszigeten Büszkeség, szerelem, élet, halál egy cigány táborban. Gorkij elválaszthatatlan ellentétek vonzását megörökítő novellájának gyönyörű története elevenedik meg augusztus 19-én a Margitszigeti Szabadtéri Színházban, a Kossuth-díjas Szarka Tamás és zenekara, valamint a Parno Graszt, Tóth Gabi és Reviczky Gábor előadásában, egy lemezbemutató koncerten. Szarka Tamás különleges és jellegzetes hangzásvilágú szerzeményeivel mindig is a magyar zenei élet egyik meghatározó egyénisége volt, lélekhez szóló dalain és versein az elmúlt évtizedek generációi nőttek fel. Két évvel A gyermek és a korona című szólólemeze után, a Margitsziget színpadán mutatja be legújabb, Gorkij novella ihlette albumát, az Esthajnalt. „Ennek a novellának volt korábban egy színpadi, és egy filmes változata is, ami szerintem egyébként az egyik legszebb film volt. A darabhoz pedig korábban felkértek egyszer, hogy hangszereljem meg és írjak rá zenét, akkor született meg ennek a saját feldolgozásnak a gondolata. Eredetileg színdarabnak íródott, ezúttal azonban a lemezt mutatjuk majd be zenész barátaim közreműködésével.” – emlékezett vissza Szarka Tamás, zeneszerző. Az Esthajnal két gyönyörű ember tragikus szerelmének lebilincselő története zenével elmesélve, akiknek a vándorlás az életük, akik soha nem tudnak megérkezni igazán, mert az otthonuk az út maga, akik annyira büszkék, szabadok és erősek, hogy még a legszebb kötöttséget sem viselik el, inkább belehalnak. „Mivel ez tulajdonképpen egy cigány Rómeó és Júlia történet, mindenképp szükségem volt egy női szereplőre. Kerestem egy nagyon karcos hangú énekesnőt, akit végül Tóth Gabi személyében találtam meg. Felhívtam, hogy érdekelné-e az ötlet. Nagyon örült a lehetőségnek, hiszen imádja a népzenét, ám sajnos keveset tud foglalkozni vele.” – magyarázta Szarka. „Valódi csoda, hatalmas megtiszteltetés, hogy Szarka Tamás, a Ghymes együttes alapítója, aki évek óta dolgozik egy cigány musicalen, engem kért fel a női szerepre. A lemezanyag már elkészült, ennek lesz majd bemutatója 19-én a Margitszigeti Színházban. A koncerten fellépnek határon túli tehetségek és Reviczky Gábor színművész is. Gyönyörűek a dalok, és az a mélység, ahogy Tamás énekel, egészen elvarázsol. Már tinédzser koromban is imádtam, most pedig, hogy együtt dolgozhatok vele, ez egy egészen hihetetlen boldogság nekem” – mondta Tóth Gabi. Az immár dupla lemezzé bővült válogatás szcenikaibb színházi zenék és autentikus népzenei ihletésű dallamok egyvelege egy kifejezetten erre az estére írt novellával kiegészítve, amit Reviczky Gábor színművész előadásában hallhat majd a nagyérdemű. „Még a nyolcvanas években kapott el ez a stílus, az autentikusabb íz, ami a korábbi zenéimből is sokszor visszaköszönt már. Ezt a különleges történetet azonban egy nagyobb zenekarral szerettem volna előadni, és ki más is lehetne tökéletesebb a feladatra, mint a műfaj egyik legjobbja, a Parno Graszt. Először rácsodálkoztak a feladatra, de szívesen vállalták. Csodálatos amit művelnek, fantasztikus zenészek, szeretnivaló emberek.” – tette hozzá Szarka. Egy minden elemében különleges, autentikus táncokkal, versekkel, és egyedülálló látványvilággal kiegészülő zenés produkció lesz ez, ami beragyogja majd a végtelen teret.



