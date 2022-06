Történelem és szerelem a Margitszigeti Színház színpadára álmodva - képekben A Margitszigeti Szabadtéri Színházban 2022. június 17-én és 18-án rendezik meg a KŐSZÍVŰ – a Baradlay legenda musical ősbemutatóját. A Margitszigeti Színház és a MusicalNeked Produkció közös bemutatója különlegesen szép dallamokkal és kifejezetten a Margitszigeti Szabadtéri Színpadra megálmodott, eddig még sosem látott látványvilággal kerül színre. A musical-rajongók türelmetlen várakozása nem véletlen, hiszen az ismert alkotók mellett, a pazar szereposztás és a romantikus nagyszínpadi helyszín is sikeres előadást jósol. A darab szerzői: Szente Vajk, Galambos Attila és Juhász Levente, rendezője: Szente Vajk, producere: Szabó László. Főbb szerepekben: Miklósa Erika, Polyák Lilla, Feke Pál, Szerednyey Béla, Náray Erika, Veréb Tamás, Ember Márk, Fehér Tibor, Gubik Petra, Kovács Gyopár, Katona Kinga, Nagy Sándor, Serbán Attila, Berettyán Sándor, Barabás Kiss Zoltán. Akik pedig a látványt megálmodják: Rákay Tamás díszlettervező és Kovács Yvette Alida jelmeztervező. Zenei vezető: Károly Katalin, koreográfus: Túri Lajos Péter. Történelem és szerelem képekben - klikk a fotóra A Margitszigeti Színház örömmel dolgozik közösen olyan produkciókkal, akik számára a magyar értékek, a magyar múlt megőrzése éppoly fontos, mint a teátrumnak. A tavalyi Puskás, a musical közös bemutatója is jó példa erre, mely egy magyar legendának, sportidolnak állít emléket. Idén pedig a három Baradlay fivér, Ödön, Richárd és Jenő történetében a függetlenségére törekvő magyar nemzet, a családi, a baráti és bajtársi kapcsolatokat mindenekfelett tisztelő magyarok, és az igaz szerelem legyőzhetetlensége mutatkozik meg. „A Margitszigeti Színház küldetése, hogy az ifjabb generációval is megszerettesse a kultúrát. Szeretnénk, hogy minél több fiatal járjon színházba, mindezt úgy, hogy a magyar történelemről, a magyar értékekről – számukra szórakoztató módon – kapjanak olyan élményt, benyomást, mely a jövőben színházlátogatókká teheti őket. Jókai Mór Kőszívűjének feldolgozása erre ad alkalmat, arra, hogy egy reformkori író művét musical-köntösben bemutatva finoman edukálhassuk a fiatalokat, úgy, hogy közben közelebb kerülhessenek az eredeti regényhez, a bemutatott történelmi korhoz.” – nyilatkozta Bán Teodóra a Margitszigeti Színház igazgatója és művészeti vezetője. Jókai világa a margitszigeti színpadon bemutatva szintén telitalálat: hiszen a reformkor történései, musical formában egy olyan helyszínen kelnek életre, melyre maga Jókai Mór is rácsodálkozott. Az író a Margitszigetről szuperlatívuszokban írt: „Budapest tündérkertje! Egy darab a paradicsomból – az édenkert tiltott fája nélkül. (...) Ezért hívják ezt a főváros camaeájának, mely természettől magában is drágakő, melynek értékét a művészi idomítás felbecsülhetetlenné sokszorosította.” A KŐSZÍVŰ – a Baradlay legenda musical két estén – július 17. és június 18. – is színre kerül a Margitszigeti Színházban. A 20 órakor kezdődő előadás estéjének élményét június 18-án egy külön program, a Kőszívű-fesztivál teszi még gazdagabbá. Aki személyesen szeretne találkozni a Kőszívű - A Baradlay-legenda alkotóival megismerni a musical történelmi és művészeti hátterét, az megteheti a Kőszívű-fesztiválon június 18-án, szombaton, 16.00 órától 18.00 óráig a Margitszigeti Színházban. Az esemény egy közönségtalálkozó, ahol látványos tánctanítással, történelmi előadással, jelmez bemutatóval és kézműves foglalkozással várják az érdeklődőket.



