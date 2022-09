Ismét megrendezik a független lemezkiadók vásárát Immár hatodik alkalommal rendezik meg a független lemezkiadók vásárát, az Independent Label Fairt (ILF). A lemez- és kazettabörze szeptember 10-én az Élesztő Teraszon, a Mammut tetején lesz, ahol szakmai beszélgetések és dj-szettek is várják az érdeklődőket. Az ILF a hazai független lemezkiadók egyik legfőbb eseménye, egyben Magyarország első, kifejezetten fizikai formátumokra (vinyl, CD, kazetta) specializálódott, a mainstream zenei világon túlmutató, friss és időtálló értékeket képviselő kiadókra fókuszáló vására - közölték a szervezők az MTI-vel.

A vásár olyan fórumot biztosít a független kiadóknak, ahol a szakmai és zenekedvelő közeg jobban megismerheti egymást, zenei profiltól függetlenül tapasztalatokat cserélhet, szakmailag fejlődhet és nyilvánosságot kaphat. A kiadványokat első kézből, közvetlenül az adott kiadótól lehet megvásárolni. A rendezvényen a magyar punktól a dzsesszen, a technón vagy a hip-hopon át az afrobeatig minden megjelenik.



Az Élesztő Teraszon szeptember 10-én már déltől elkezdődnek a programok, a Tudásbázis keretében a zenei szakmát érintő beszélgetéseket lehet végighallgatni. Lesz például könyvelés workshop, de szó lesz a nemzetközi disztribúcióról is. A lemezgyűjtők köztünk élnek címmel Nádori Péter, Kürti Kristóf és Pándi Balázs beszélgetnek.



A vásáron kora délutántól negyvenegy független hazai kiadó lesz jelen, közülük kilenc most mutatkozik be az ILF közönségének. Több mint tizenöt kiadó jelentkezik új kiadvánnyal (vinyl, CD vagy kazetta), amelyekből több itt lesz először kapható.

A hangulatról a kiadók által delegált dj-k gondoskodnak. Jelen lesz Garpo a TDS Recordstól, iamyank a NOW-tól, KBSZ Beats a Flowin'-tól, Szilágyi Béla dj-szett a Drinkin' Beer in Bandana kiadójától és Abáse az Oshu Recordstól. OIEE után Mr Fiel, majd Erro pakolja a lemezeket.



A vásáron kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség. Az esemény szakmai partnere és támogatója a HAIL - Magyar Független Lemezkiadók Egyesülete, a megvalósulását a Hangfoglaló Program és az Élesztő Terasz támogatja.

MTI [2022.09.05.]

