Zenei különlegességeket hoz szeptemberben Budapestre a Koreai Kulturális Központ A koreai sámánizmus rítusait kísérő zenét, poposított koreai népi operát, valamint koreai szimfonikusokat is hallgathat a közönség szeptemberben a budapesti Koreai Kulturális Központ szervezésében. A koreai intézet őszi koncertsorozatának első állomása a sámánizmusból eredő, improvizatív zenét kortárs műfajokkal ötvöző Gyeonggi Tartományi Sinawi Zenekar koncertje lesz szeptember 13-án a Zeneakadémián - közölte az intézmény az MTI-vel. A zenekar budapesti előadása az európai turné egyik állomása. A karmester és zenei vezető Von Il, akit a koreai zenei innováció ikonjaként emlegetnek.



Szeptember 21-én a Magyar Zene Házában, másnap a pécsi E78-ban lép fel a dél-koreai popzene legfrissebb szenzációja, a Leenalchi (Inálcshi). Az alternatív csapat a tradicionális koreai zenét, ezen belül a panszori történetmesélős népi operát keresztezi popzenei megoldásokkal.



A budapesti és a pécsi helyszíneken olyan produkciót láthat a hazai közönség, amely az elmúlt évben nagyjából minden fontos díjat megnyert Dél-Koreában. A Leenalchi 2020-as lemezén egy hagyományos koreai mese, a Szugungga verseit dolgozta fel. A formáció a nyolcvanas évek újhullámos zenéiből is merít ihletet, miközben a tradicionális elemek lerombolásával és újrarendezésével építkező zenét alkot. A hangszeresek a koreai zenei színtér ismert alakjai.



A Leenalchi előtt Deva (Takács Dorina) lép színpadra szeptember 21-én a Magyar Zene Házában. A közlemény ennek kapcsán kiemelte: a fiatal, tehetséges előadó különleges zenéje ősi földre kalauzolja a hallgatót. Szerzeményeit atmoszferikus lágy hangok, selymesen pulzáló basszus és a magyar népdalok misztikus világából merített többszólamú mantrák jellemzik.



A sorozat zárásaként szeptember 30-án az Erkel Színházban ad koncertet Dél-Korea egyik vezető színházi együttese, az 1985-ben alakult Koreai Nemzeti Szimfonikus Zenekar, amelynek tevékenysége a zenekari művek előadása mellett a balett és az opera területére is kiterjed. Az európai turné budapesti állomásán koreai szerzők szerzeményei mellett felcsendülnek többek között klasszikus Mozart-, Csajkovszkij- és Lehár-művek is.



A Koreai Nemzeti Szimfonikus Zenekar a művészet hagyományos kereteit fellazítva a film, a számítógépes játékok és az online koncertek világába is kitérőket tesz, arra törekszik, hogy kitágítsa a klasszikus zene határait. Az este folyamán Dél-Korea egyik legismertebb karmestere, Cshung Csi Jong, valamint Im Szun Hi (szoprán), Kim Dzse Hjang (tenor) és Park Dzsong Min (basszus) énekes lép színpadra.

