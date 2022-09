Koncertszínházi előadással emlékeznek Nemes Nagy Ágnesre Koncertszínházi előadással emlékeznek a száz éve született Nemes Nagy Ágnes költőre; a Nem akarok címmel Vecsei H. Miklós színművész és alkotótársai által létrehozott produkció először október 10-én Rómában, majd 12-én Brüsszelben látható. Nemes Nagy Ágnes Kossuth-díjas költő, esszéíró, műfordító, pedagógus, a XX. századi magyar irodalom meghatározó alkotója 1922. január 3-án született Budapesten. Az idén a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Petőfi Irodalmi Múzeum születésének századik évfordulója tiszteletére centenáriumi évet hirdetett és számos eseménnyel, irodalmi és zenés programmal tiszteleg a máig nagyhatású költői életmű előtt - áll a szervezők MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében. Mint írják, ebben a kiemelt évben valósul meg a Nem akarok című, Nemes Nagy Ágnes életét bemutató koncertszínházi produkció, amelyet Horváth Panna írt színpadra, rendezője és szereplője Vecsei H. Miklós, zeneszerzője Tempfli Erik zongorista, énekese a Nemes Nagy Ágnest megszemélyesítő Hegedűs Bori, narrátora pedig Juhász Anna irodalmár.



Mint a közleményben áll, a Nem akarok zenére fogalmazott életmű négy hangra komponálva, ahol nemcsak egy XX. századi, meghatározó irodalmi életút elevenedik fel, de közelebb léphet a néző barátságok, versek, irodalmi művek és emberi döntések hátteréhez, míg dalként Nemes Nagy Ágnes-versek hallhatók.



A koncertszínházi előadás Nemes Nagy Ágnest idézi meg a színpadon, az erős, a szigorú, a törékeny, a bátor költőt - olvasható a produkció ismertetőjében.

Juhász Annát, az idei centenárium egyik főszervezőjét idézik, aki kiemelte: Nemes Nagy Ágnes azt vallotta, hogy egész életében, sőt költői tapasztalatában mindig az lepte meg legjobban, hogy milyen közel van egymáshoz a kicsi és a nagy, a mindennapi és a szédítően magas. "Ez minket is elindított egy alkotói úton, ennek tükrében olvastuk az életművet, ismertük meg családot, harcot, békét és háborút. Ami létrejött, egy négy hangon megszólaló, tiszta és emelkedett életmű" - fogalmazott Juhász Anna.

Mint írják, a Nem akarok című produkció első előadásai tekinthetőek a darab nemzetközi premierjének is: október 10-én Rómában, a Szent István Házban találkozhat vele a közönség, október 12-én Brüsszelben, a Liszt Intézetben, 13-án pedig a Brüsszeli Magyar Házban mutatkoznak be az alkotók egy beszélgetés alkalmával.



A közleményben kiemelik, hogy a városok választása nem véletlen: Nemes Nagy Ágnes útinaplóiban és megszólalásaiban hangsúlyosan említi ezeket a helyszíneket, ahol élete során járt és maradandó élményeket szerzett.

A produkció magyarországi premierje november 11-én lesz Budapesten, a MOMKultban, a Nemes Nagy Ágnes nap keretében egy ünnepi gálán.



Az előadás a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával valósul meg. MTI [2022.09.15.]

