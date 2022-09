Dupla lemezen érkezett A tudás fája Nagyszabású misztériumjáték született A tudás fája címmel. A dupla CD-n megjelent mű zenéjét Szakcsi Lakatos Béla, a szövegeket Bolyki György írta, a történet az emberi döntések felelősségét feszegeti. "A múltban mindig a rosszat választottuk, most itt az idő, hogy mindenki eldöntse, vannak-e problémák a világban vagy nincsenek, lehet-e utat mutatni a jövő számára" - mondta Szakcsi Lakatos Béla a darab szerdai budapesti sajtóbemutatóján. Mint elhangzott, a dzsessz, a filmzene és a klasszikus muzsika elemeit egyaránt felvonultató, csaknem kétórás kortárs mű első három képe bibliai történeteket mutat be, a negyedik pedig arra mutat rá, képes-e élni az ember a felhalmozott tudással.



Szakcsi Lakatos Béla felidézte, a mű ötlete tizenöt évvel ezelőtt jutott az eszébe és az elmúlt öt évben készült el. A munka úgy zajlott, hogy Bolyki György szövegeire írta a zenét.



"Ádám és Éva rosszul döntött az Édenkertben, ezért Isten kiűzte őket onnan. Aztán az emberek nem hittek Noénak, és vízözön lett a Földön, majd Nimród és követői is rosszul döntöttek, amikor nem akartak szétszóródni a Földön, és ez a Bábel tornya összeomlásához vezetett. A negyedik, záró kép a jövő számára próbál víziót adni: legyőztük a betegségeket, de nem tudunk élni a felhalmozott tudással és talán pusztulás előtt állunk" - sorolta a zongoraművész.



A zenész szerint a darab nem a vallásról szól, hanem inkább általános értelemben a hitről, és ateisták, muzulmánok, keresztények, zsidók, buddhisták is ismerik a felvázolt történetet. Hozzáfűzte: a lemezborítóra rajzolt kérdőjel azt szimbolizálja, hogy választani kell pusztulás és élet között. "A darab vidáman zárul, de nincs igazi befejezés, ezt jelzik a végén a fuvola-klarinét futamok".



Bolyki György hangsúlyozta: A tudás fája keresztény konzervatív alkotás, amely az egész társadalom számára aktuális. Kitért arra, hogy monumentális mű született, Szakcsi Lakatos Béla ötszáz oldal partitúrát írt hozzá elképesztő tudatossággal és szerkesztéssel. "A zene könnyen befogadható, nem elvont" - tette hozzá.



A művet a Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult Grazioso zenekar és énekkar játszotta fel, Alpaslan Ertüngealp vezényelt. A főszereplő a Sátán, akit Kökény Attila alakít, Istent egy tenorra (Csapó József) és két baritonra (Pintér Dömötör, Silló György Béla) írta a zeneszerző. Ádám szerepét Dolhai Attila, Évát Malek Andrea, Noét Sasvári Sándor, Nimródot Horváth Ádám énekli.



A CD-megjelenés mellett a darab nyilvános ősbemutatója csütörtökön 16 órakor lesz a www.atudasfaja.hu oldalon, és a művet ezen a felületen a későbbiekben is ingyen elérhetővé teszik a közönség számára.



Az MTI kérdésére Bolyki György elmondta: A tudás fája színpadi bemutatójának lehetőségét még keresik. "Tárgyalásban vagyunk az Operaházzal, amelynek azonban a mostani helyzetben számos előadást törölnie kellett repertoárjáról. Szeretnénk, ha készülne egy mozifilm is a műről, mivel arra törekszünk, hogy az minél nagyobb nyilvánosságot kapjon".



A Szikra Projekt gondozásában megjelent dupla CD producere Farkas Mihály volt, a lemez felvételét a kormány 87 millió forinttal támogatta.

