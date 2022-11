Egyre több felnőtt vág bele a zenetanulásba Egyre több felnőtt vág bele a zenetanulásba, így idén karácsonykor sokaknál kerülhet a fa alá valamilyen hangszer, de népszerű ajándék lehet a zeneiskolai tanfolyam vagy a magánóra is. Bihari Márton zenész, a BM Music School Zeneiskola alapítója úgy látja, hogy míg gyerekként manapság már teljesen természetes, hogy valaki zenét tanul, ugyanakkor felnőttkorban sem hagy alább ez a vágy. A járvány hatására ez a vágy még jobban felerősödött, különösképpen a felnőttek körében, és a lelkesedés napjainkban is töretlen. Fontos, hogy a jó zeneiskola, vagy a megbízható zenetanár kiválasztása nagy körültekintést igényel.



Életünk fontos része a zene, elsősorban a zenehallgatás, valamint az élőzenei események látogatása által. Jóval kevesebben vannak ma még azok, akik zenélnek, énekelnek, esetleg hangszeren játszanak. A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon kevés olyan felnőtt van, aki ne tanult volna gyermekként hosszabb-rövidebb ideig zenélni. Sajnos az iskolai évek után a legtöbben felhagynak a zenéléssel, pedig felnőttként is sokan gitároznának, zongoráznának, vagy énekelnének. A kulturális fejlődésnek pedig az elsődleges és legfontosabb eszköze a zenetanulás, és ma már erre rengeteg pozitív példát is látunk külföldi országokban.



Gyógyír volt a zene a járvány alatt



A zenetanulás iránti igényt érezhetően felerősítette a Covid-19-járvány. A korlátozások miatt a családoknak le kellett mondaniuk a kikapcsolódás megszokott formáiról, mivel nem tudtak moziba vagy étterembe menni.



Rengeteg ember választotta új szabadidős elfoglaltságának a zenélést vagy a zenetanulást. Noha a növekvő érdeklődés részben a járványnak tudható be, az emberek a korlátozások feloldását követően sem tettek le a zenélés iránti vágyukról – hangsúlyozta Bihari Márton gitáros, zeneszerző, zenekarvezető és zenetanár, a BM Music School alapítója. Ezt jól mutatják a hangszereladások is: a Covid-19 alatt a hangszervásárlás olyan mértékben megugrott, hogy nevesebb hangszergyártók termékeiből hiány alakult ki. Egyes hangszerekhez pedig csak több hónapos várakozás után lehetett hozzájutni.



A szakember felidézte, a legtöbben felnőttkorukra felhagynak a zenetanulással. Ennek egyik oka, hogy hiába tartják hasznos elfoglaltságnak a tanárok vagy a szülők, összességében mégis azt szokták kiemelni, hogy ebből a tevékenységből nem lehet megélni.



A fiatalkori vágyak ugyanakkor felnőttkorban visszatérnek. A legtöbben a munkahely és a családi élet mellett előszeretettel veszik elő azokat a régi dolgokat, amelyeket korábban szerettek, például a zenélést – véli Bihari Márton. Ez nem véletlen: összességében a művészet, ezen belül a zene az egyik leghasznosabb hobbi, amit csak el tudunk képzelni: kikapcsol, élményeket nyújt, rendszert visz az életünkbe, személyiségünket fejleszti. Emellett nagyon jó hatással van családtagjainkra is, hiszen ha egy szülő elkezd zenét tanulni, az inspirálja a közvetlen környezetét is ugyanerre, ha pedig többen tanulnak zenét, az egyenes út a közös zenéléshez, aminél jobb, építőbb közös programot Karácsony közeledtével keresve sem találnánk egy család számára.



Zenével legyőzhető a félelem



Kutatások bizonyítják, hogy az emberek jelentős része retteg a nyilvános szerepléstől. Sokakban a halálfélelemhez hasonlítható érzést kelt a nyilvánosság előtti fellépés. Ennek a leküzdésére a zene az egyik kiváló eszköz – hangsúlyozta a zenész. A zenélés gyakorlatilag az élet szinte minden területén kedvezően hat, beleértve a családot, a munkát vagy a vállalkozást.



Fontos az együtt zenélés, ezért szervezünk zenekari órákat is. A személyes jelenlétet ráadásul az online tér egyelőre nem tudta meghódítani a közösségi zenélésben. Az online térnyerés természetesen kiszélesítette a zenetanulás lehetőségeit is, amelyeket a BM Music School is kihasznál – mutatott rá Bihari Márton.



Bárkiből lehet zenész



Rengeteg hirdetést találhatnak a világhálón azok, akik most szeretnének beiratkozni valamilyen zenei kurzusra, zeneiskolába vagy magánórára. Nem szabad elkapkodni a választást, ellenkező esetben több kellemetlenség is lerombolhatja a lelkesedést – hívta fel a figyelmet Bihari Márton. A keresgélés emiatt nagy körültekintést igényel. Érdemes megnézni a zeneiskola, vagy az oktató értékelését, rendelkezik-e referenciákkal, tényleg megvalósultak-e a táborok, egyéb rendezvények, az összkép alapján mennyire hiteles az adott hirdetés.



A zeneiskola-alapító arra is figyelmeztetett, hogy érdemes olyan iskolát választani, ahol valódi értékként tekintenek az ott tanulókra, és tényleg úgy működnek, mint egy valós vállalkozás. Mi minden tanulónkra ügyfélként tekintünk, akiket nap, mint nap ki kell szolgálnunk annak érdekében, hogy működni tudjunk. Sokszor felmerül a kérdés: mi a különbség egy iskola, valamint egy egyszemélyben oktató tanár között? A válasz nagyon egyszerű: a közösség! Nálunk egyidőben több száz tanuló is megfordulhat, akiknél elsőszámú szempont, hogy különböző események, zenekari órák, koncertek és táborok alkalmával össze tudjanak járni. Aki zenét tanul, annak kulcsfontosságú szempont ugyanis, hogy a hasonló hátterűektől és korúaktól inspirációt gyűjtsön. Legtöbben ugyanis úgy érzik, mint mindenki, aki valami újba vág: egyedül van, és nagyon kevesen értik meg a problémáját. Persze egészen addig, amíg látják: más is hasonló kihívásokkal küzd, de ugyanakkor sikereket is ér el a tanulás során, mindezt hasonló korúként, sokszor munka és család mellett, és ez mind inspiráló tud lenni!



A jó zenész tanítani is szeret



Az egyik legnagyobb probléma, hogy sok zenész pusztán pénzkereseti lehetőségként tekint az oktatásra – részletezte Bihari Márton. Ez teljesen érthető, hiszen nem várhatjuk el, hogy minden zenésznek élete részévé váljon a tanítás, ugyanakkor a tanulás szempontjából ez a hozzáállás már hátrányt jelent.



A szakember ezzel kapcsolatban arra mutatott rá, hogy a keresetkiegészítésért órákat adó zenész sokszor néhány hónap elteltével rájön, mégsem szeretne ezzel foglalkozni. Ennek az lehet a következménye, hogy sokan akár négy-öt tanárnál is megfordulnak, mire olyan oktatóhoz kerülnek, aki valóban tanító szándékkal ad órákat. Bihari Márton hangsúlyozta, egy zenész akkor tud kiteljesedni, ha minél sokrétűbben foglalkozik a zenével, például a tanítás mellett zenét is ír, vagy koncertezik.



Ajándék zeneórák a fa alatt



A zenetanulás népszerűsége tehát a járványt követő időkben is megmaradt, ráadásul az ünnepek közeledtével ismét fokozódó érdeklődést vár a szakma. Bihari Márton szerint egyre többen lepik meg párjukat, gyermeküket, rokonukat zeneiskolai tanfolyammal, magánórákkal, vagy csak valamilyen hangszerrel. A zeneórákat adni az egyik legjobb ajándék, mivel hosszú távú élményt nyújt, kedvező hatása van az életünkre, emellett tovagyűrűzik a családban, baráti társaságban.



Bihari Márton hozzátette: a zenélés felszabadító, a zenetanulás pedig sokkal inspirálóbb, nagyobb élvezetet nyújt. Rendszerint iskolába, vagy nyelvtanfolyamra valami véges cél miatt járunk, hogy elvégezzük, levizsgázzunk, egyszóval csak le szeretnénk tudni. Zeneiskolánkban nem egy tanulónk van, aki évek óta jár vissza heti rendszerességgel óráinkra, már az iskola alapítása óta. Személyesen nekem van tanítványom, aki már 8 éve tanul gitározni. Zenetanulás során nálunk nincs bizonyítási- és megfelelési kényszer, így valóban csak az élvezet, a közösségi élmény marad. [2022.11.17.]

