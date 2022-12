Így tölti az ünnepeket idén DJ Deluxe! A népszerű lemezlovas beavat minket a részletekbe Iván Norbert, azaz DJ Deluxe az elmúlt évtizedben szépen letette a névjegyét a hazai - és a környező országok klubéletében is. A tatabányai lemezlovas 2003 óta olyan legendás helyeken lépett fel, mint a Symbol Budapest, a siófoki Coke Club ahol warm up act volt Mark Wright előtt. 2011-2012-ben pedig az Év Felfedezett DJ díjra is jelölték.



Deluxe számos műfajban otthonosan mozog - ezért amellett, hogy Szerbiában, Szlovákiában és Magyarország számos diszkójában, klubjában és különböző fesztiváljain is fellépett - népszerűségét annak is nagyban köszönheti, hogy minden buliban pontosan olyan mixeket tol a közönség elé, amelyre az adott buliban szükség van.



Most a Zene.hu-nak nyilatkozott először, miként éli meg az idei ünnepi időszakot:



- Idén végre sokkal több időt tölthetek a családommal, mert év közben a rengeteg fellépés és éjszakázás miatt nem tudok. Sok időt elvesz mellette a civil életem is, hiszen dolgozom is a dj-zés mellett. Május óta minden hétvégén felléptem különböző rendezvényeken, így nagyon örülök, hogy az adventi időszakban sok időt tölthetek a szeretteim körében. Nagyokat beszélgethetünk majd és felkészülhetünk a 2023-mas évre, amely kapcsán számos célom és tervem van, amiket szeretnék megvalósítani! Boldog karácsonyt és sikeres új évet kívánok a kedves olvasóknak! DJ Deluxe mixeit az alábbi linken pedig máris pörgetheted a karácsonyi készülődés mellé:

