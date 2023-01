Élj otthonosan a testedben - támctréninget tart Grecsó Zoltán vasárnap

A programra január 22-én, vasárnap délután kerül sor Budapesten a Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház nevű helyszínen.

Az érzékenyítő program a testtudat, a kapcsolódások, és érzékelések felszabadításával megtanítja, hogyan érezzük jól magunkat a bőrünkben.



Az érzések a testben laknak, de akkor miért próbáljuk mi, emberek évezredek óta annyira görcsösen elnyomni a gondolatot is, hogy egy testben élünk? Albérlőknek hisszük magunk, pedig ez az otthonunk!



Ha fizikailag felkészültek vagyunk, sokszor legyőzhetetlennek tűnő nehézségeken is könnyűszerrel felül tudunk kerekedni. Az energiával telt test önbizalmat áraszt, a megnövekedett koordinációs és megfigyelési képesség segít a táncban is hatékonyabban fejlődni, de a mindennapi életben is jelentkeznek pozitív hatásai.



A kurzus központi témája a testtudat. A tudat, hogy van, a tudat, hogy engedelmessé tehető. A kurzuson minden alkalommal mást és mást élhetünk meg önmagunkról, hiszen minden alkalommal különböző nézőpontból indul a közös munka.



Az órára mindenképpen zokni ajánlott.



Előképzettség nélkül várnak mindenkit. 6-70 éves korosztálynak ajánlott program.



A program időtartama kb. 90 perc.





Bővebb - jegyek: Jegyár: 2400 FtBővebb - jegyek: Tánctréning Grecsóval

[2023.01.21.]