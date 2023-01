Kapcsolatok • EFOTT (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója) A Pannon Egyetem lesz a 2023-as EFOTT fesztivál házigazdája A Pannon Egyetem lesz a 2023-as EFOTT házigazdája. Mivel az egyetem székhelye, Veszprém Európa Kulturális Fővárosa lesz jövőre, a fesztiválon is kiemelt szerepet kap a kultúra – olyan értékek mellett, mint a fenntarthatóság, a sport vagy a testi és lelki egészség. Az egyetemisták legnagyobb fesztiválja július 12. és 16. között a Velencei-tónál várja az érdeklődőket. A Pannon Egyetem a Közép- és Nyugat-Dunántúl, valamint a balatoni régió meghatározó felsőoktatási intézménye. Székhelye, Veszprém a Balaton Régióval közösen 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz, így különleges lehetőségeket rejt magában, hogy az egyetem sikerrel pályázott a jövő évi EFOTT házigazdai szerepére. „Az Európa Kulturális Fővárosa cím kiemelkedő és megismételhetetlen alkalom a térség kulturális életének, turizmusának és a nemzetközi kapcsolatainak felpezsdítésére. Célunk, hogy az EFOTT 2023 házigazdájaként is bemutathassuk kultúránk sokszínűségét, értékeit” – fogalmaz Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora. Az egyetem pályázatának központi eleme az egyetemes kultúra és az élmények minden szegmensének bemutatása a fesztiválozók számára, több mint száz programmal és legalább kétszáz önkéntes részvételével. Az egyetemi mindennapokat bemutató UNIverzumban olyan értékek kapnak majd főszerepet, mint a fenntarthatóság, a digitalizáció, a sport és a mentális egészség, a karrier, az egészséges életmód vagy a zene. A fesztiválozók többek között drámafoglalkozásokon, kreatív dalszerző versenyen, idősek-fiatalok táncpárbajon is részt vehetnek, készíthetnek hulladékokból – műanyag granulátumból, textilből, üvegből – ékszert, pszichológus hallgatókkal beszélgethetnek olyan mindennapos mentális problémákról, mint a játékszenvedély, a depresszió, a stressz, vagy éppen rekreációs pontokon kúrálhatják másnaposságukat egy masszázzsal és egy jó húslevessel. „Az EFOTT az ország legnagyobb hallgatói fesztiváljaként kiemelt szerepet szán programjai között az egyetemes kultúra, valamint a magyar felsőoktatás kínálta lehetőségek bemutatására, népszerűsítésére. Úgy látjuk, az elmúlt években felértékelődött a fiatalok számára a közösségi élmény és a tartalmas nappali programok szerepe a fesztiválon. Örömmel látjuk, hogy a Pannon Egyetem házigazdaként ugyanezeket az értékeket vallja” – mondja Dr. Lasztovicza Gábor, az eseményt szervező HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja kiemelte, az egyetem 2023-ban valóban a középpontba kerül majd izgalmas fesztiváljaival és kiemelkedő nyári versenyeivel: „Nagy öröm és nagy büszkeség számunkra, hogy 2023-ban a Pannon Egyetem lesz Magyarország legnagyobb hallgatói fesztiváljának házigazda intézménye. Amikor elhatároztuk, hogy ringbe szállunk a jövő évi EFOTT-ért az lebegett a szemünk előtt, hogy milyen „nagyot szólna”, ha ugyanabban az évben, amikor Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa, amikor a Veszprémi Egyetemi Napok harmincadik jubileumát ünnepli, amikor Magyarországon először SolarBoat világkupa futam kerül megrendezésre – a Pannon Egyetem szervezésében – Balatonalmádiban, akkor mi lehetnénk a házigazdái Magyarország legmenőbb és legnagyobb hallgatói rendezvényének!” – tette hozzá a kancellár. Az egyetemisták legnagyobb fesztiválját 2023-ban ismét a Velencei-tó északi partján, Sukorón rendezik meg július 12. és 16. között.



EFOTT [2023.01.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.01.26.]

magán kölcsön ajánlat (Email: mariakovac szolgáltatás [2023.01.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu