Engedj el - elgondolkoztató dallal jelentkezett a ThisMustBeLove együttes A ThisMustBeLove együttes első albumának címadó dala egy bonyolulttá vált kapcsolat lezárása, egy fájdalmas, de megnyugvást hozó szakítás története, amit a zenekar fiatal énekesnője, Mogyorósi Tímea a klip elkészítése alatt a valós életben is átélt. Ha egy kapcsolat túl komplikálttá válik és nem marad más belőle, mint az álmatlan éjszakák, akkor elérkezett a szakítás, az elengedés ideje, és ez lehetséges kölcsönösen, belenyugodva, felesleges drámák és harag nélkül békésen is. „Szerelemnek kellett lenni, mert a vége annyira fáj. Kérlek, hogy engedj el, hidd el jobb lesz így nekem, értsd meg, hogy mennem kell, meglátod jobb lesz így neked”. - kéri Timi a dalban, aki elmesélte, hogy az életben ugyanaz történt vele, mint a klipben.



„Amikor elkezdtük a forgatást még együtt voltam a barátommal, de a forgatás végére szakítottunk. A dal szövege („Bonyolult lett minden”) jól tükrözi ezt a kapcsolatomat.” A nyolcvanas évek funky-s zenei stílusát követő dalt a videoklip képi világa is aláfesti. Élénk színek, letisztult, minimalista stúdiófelvételek, a kor hangulatát idéző ruhák, sminkek és koreográfia. Kuriózum, hogy a budapesti utcákon készült felvételek analóg super 8-as kamerával készültek, ezzel is megidézve a korszakot. „A klipben a nyolcvanas éveket úgy próbáltuk megjeleníteni, hogy látszódjon, hogy mi ezt csak utánozzuk, nem szeretnénk teljesen autentikusak lenni, és ezáltal nem erőltetett” - mondja Timi. A ThisMustBeLove első tíz számot tartalmazó nagylemeze idén nyáron jelent meg azonos címmel és elérhető az összes zenei megosztó oldalon. Az album címadó dalában az énekesnő, Timi énekhangja mellett hegedűjátékát is élvezhetjük. Az együttes tagjai: Mogyorósi Tímea-Ének, Lakatos Bence - gitár, szintetizátor, Dékány Dániel - gitár, Gerdesits Máté - basszusgitár, Varga Szabolcs – dob. A dalokat közösen írják és már elkezdték készíteni a második nagylemezüket.



