Legyen a feleségem kétszázadszor

Január 28-án 200. alkalommal szórakoztatta a közönséget a Legyen a feleségem. Kapitány Iván rendezése a 2014-es bemutató óta teltházzal fut a Játékszínben. Edward Taylor vígjátéka garancia a felhőtlen kikapcsolódásra.

Nagy bajban van Jim Watt, az egyik jeles londoni brókercég fiatal vezetője. No, nem a tőzsdei hossz vagy bessz ingatta meg cégbeli pozícióját; sokkal inkább viharos magánélete szúrt szemet az Amerikából érkezett házasságpárti nagyfőnöknek.

Csoda hát, ha az esti partiig Jim több hölgyismerősének is megteszi címbéli ajánlatát?

Itt van mindjárt Helen, Jim fotómodell kedvese, aki valódi esküvő nélkül nem hajlandó jó képet vágni a dologhoz, és inkább választja ma estére a jól fizető reklámcég kampányfotózását.

Vagy Terri, aki eredetileg csak néhány múlhatatlanul fontos aláírásért jött el a főnökéhez az irodából, de, mert bevállalós, esetleg hosszabb távra is maradna...

A befutó végül Edna, a bejárónő, aki ugyan nem olyan gyönyörű, viszont szakmai ártalomként remekül tájékozott a tisztítószer-piacon...

Jim Watt NAGY SÁNDOR

Helen Foster PATAKI SZILVIA

Edna Chapman KOVÁCS PATRÍCIA

Terri Pringle LÉVAY VIKTÓRIA

Bill McGregor GÁLVÖLGYI JÁNOS

Nancy McGregor TÓTH ENIKŐ

Szerző: Edward Taylor

Fordította: Ruttkay Zsófia

Dramaturg: Búss Gábor Olivér

Díszlettervező: Horgas Péter

Jelmeztervező: Balla Ildikó

Ügyelő: Kis-Kádi Judit

Súgó: Sajben Anita / Dobos Erika

Rendezőasszisztens: Petyi János

Rendező: KAPITÁNY IVÁN

[2023.01.29.]