Képgalériák • Teltház Kapcsolatok • Játékszín Teltház a Játékszínben - képekben Becky Mode Teltház című egyszemélyes vígjátékát Horgas Ádám rendezi, a főszerepben Nagy Sándor. Az amerikai szerző, Becky Mode, egyszemélyes vígjátékban meséli el Sam Peliczowski munkanélküli színész egy napját. Sam Manhattan legfelkapottabb éttermében intéz telefonos foglalásokat. A vonal másik végén a legkülönfélébb emberek mindent bevetnek, hogy asztalt kapjanak. Nagyban megy a hiszti, a hízelgés és a fenyegetőzés, sőt egyesek még a zsarolástól sem riadnak vissza. Samnek pedig mindeközben a saját problémáival is meg kell küzdenie... A telefonok szakadatlanul égnek, a főnöktől, a temperamentumos séftől, a több mint harminc kuncsaftig – az arab sejktől a japán turistán át politikusokig, hírességek asszisztenciájáig – kérdésekkel és követelésekkel ostromolják. Mindennek közepette folytatnia kéne a karrierjét, ápolnia az apjával való kapcsolatát, és meg kell javítania a vécét... Teltház képekben - klikk a fotóra

Az eszeveszett tempóban pergő, remek humorú történet közel negyven szerepét a Játékszín egyik legfoglalkoztatottabb, többszörös közönségdíjas színésze, Nagy Sándor játssza. A produkció rendezője, Horgas Ádám az olvasópróbán kiemelte:

„Pályafutásom során nem találkoztam még ilyen nehéz színészi feladattal. Ez a darab speciális képességeket igényel karakterjátszásban és koncentrációban is, a gyors személyiségváltások elképesztő agyi teljesítményt kívánnak meg az előadótól. Közel negyven hangon szólal meg, ráadásul a hangokhoz más-más figurákat kell megjelenítenie – és mindezt vígjátékhoz illő könnyedséggel.”



Becky Mode vígjátéka a Time magazin „2000 legjobb tíz színdarabja” listáján a negyedik helyen végzett. A magyar fordítást Csukás Márton és Csukás Barnabás jegyzi, színpadra alkalmazta, zenéjét szerezte és a díszletet tervezte: Horgas Ádám.



Fotó: Petró Adri [2023.01.03.]

