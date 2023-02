Megyek a fejem után - Less be egy rockzenekar mindennapjaiba A szorgalmasan szereplő Heatlie Dávid egyre komolyabban építi zenei karrierjét. Csepregi Éva fia a Neoton Família sztárjai dobosaként rengeteg rutinra tett szert, az utóbbi években ezt kihasználva gőzerővel kezdte el tolni saját formációit is. Dávidot számtalan megmozdulásban láthattuk és hallhattuk, de a legkiemelkedőbb mind közül egyértelműen a HEATLIE.



A saját nevével fémjelzett projekt először 2019-ben tűnt fel A Dal című műsor mezőnyében. Akkor még úgy látszódott, hogy Dávid önálló útját inkább szóló előadóként képzeli el, hiszen debütáló dalát, a La Mama Hotelt is egyedül prezentálta a színpadon.



A zenész azonban hamar ráunhatott a magányra, legalábbis erre enged következtetni, hogy a pár hónappal később megjelenő Wurlitzer videójában már egy komplett együttessel kiegészülve szerepel. A srácok közötti összhang azóta is töretlen, ennek szakmai szempontból szuper lenyomata az a koncertfelvétel, amit tavaly tavasszal az Akvárium Klubos bulijukon rögzítettek.



De mi történik a színpadra lépés előtti pillanatokban és mivel töltik a fellépés utáni órákat? Mit csinálnak a szabadidejükben? Valamiért ez a kérdés legalább annyira foglalkoztatja a fanokat, mint maga a minőségi koncertélmény. Erre tökéletesen ráérzett a HEATLIE, legalábbis erről árulkodik legújabb, Megyek a fejem után című zúzós dalukhoz készült videoklip.



A kíváncsi rajongók végig kísérhetik a banda fennállásának fontosabb és kevésbé fontos állomásait a megalakulás óta. Mintha valaki végig követte volna őket egy kamerával, csak nem hidegrázós értelemben. Vagyis nem a hidegrázás ijesztő és félelemkeltő, hanem a szó jó értelmében.



Vannak felvételek, amik A Dal 2022-es évadának kulisszáiba engednek betekintést, már zenekarként felvéve a versenyt a többi indulóival. Szerencsére a HEATLIE tagjai nem szégyenlősek, így akadnak izgalmasabb képsorok is a Ricsárdgírrrel közös turnéjukról, egy emlékezetes esztergomi koncertről, amikor csak egy ember táncolt, de az nagyon!



Ahelyett, hogy minden képkockát felsorolnánk, inkább csekkoljátok le a Megyek a fejem után videoklipjét a saját szemetekkel:

