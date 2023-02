„A rockzene kölykei vagyunk” - Rocklegendákkal érkezik a februári Dolhai Klub Február 24-én visszatér a Dolhai Klub a Premier Kultcaféba, ahol a decemberi, musicalrészletekkel keretezett est után ezúttal a rockzenéé és a farsangé lesz a főszerep. A kötetlen zenés-beszélgetős közönségtalálkozón Dolhai Attila a magyar és nemzetközi rockzene legmeghatározóbb dalai közül válogat, emellett az online térben is újdonságok várják az érdeklődőket: többek között megújul a művész weboldala. A februári Dolhai Klub egészen a kezdetekhez nyúl vissza, ugyanis Dolhai Attila olyan előadók számait hozza el zenésztársai segítségével, melyek alapjaiban határozták meg a zenéhez való viszonyát. Az esten beszél majd a zenei indulásáról, az első szárnypróbálgatásairól, és természetesen nem maradhat ki a válogatásból a Karthago klasszikusa, az Apáink útján sem, amellyel a pályája elején különdíjas lett a Kifutóban, és melynek nyomán az ország megismerte. „A kezdetek kezdetén én egy hosszú bőrkabátos, fekete bakancsos figura voltam, volt is egy olyan saját dalunk, aminek azt a címet adtuk, hogy »Téged a bőrkabát nevelt, nem az anyád«. A rockszámokat, amiket játszottunk vagy énekeltünk, erősen meghatározták az olyan előadók, mint például Hobo, Deák Bill Gyula, vagy éppen a Piramis és a Karthago. De mondhatnám az Eddát és a Kölyköd voltam című dalukat is. Mi a rockzene kölykei vagyunk, rongyosra hallgattuk ezeket a számokat, amik erősen formálták a személyiségünket is” – mondja Dolhai Attila. „Persze, ez már történelem, mégis jólesik ez a kis időutazás, és nem mellesleg tiszteletünket tesszük a nagyok előtt azzal, hogy újra és újra elénekeljük a számaikat.” Ahogyan azt a korábbi Klubokon a közönség már megszokhatta, Attila nem egyedül lép színpadra, segítőtársai ezúttal Derzsi Zsolt és Nagy Zsolt LISZI lesznek, akiket a nézők jól ismerhetnek a Genezis-koncertekről. A zenészek most is gitáron, valamint zongorán kísérik a házigazdát. Meglepetésekből ezúttal sem lesz hiány, hiszen Dolhai Attila kulisszatitkokkal, valamint eddig nem hallott történetekkel várja a közönséget, de természetesen szó lesz az április 16-i koncertjéről is, melynek a januári esthez hasonlóan a Muzikum ad majd otthon. A művész most is számít a nézők kreativitására, hiszen az találkozás apropóját a farsang adja. Miközben már javában folynak a Dolhai Klub próbái, az online térben is változások zajlanak. Teljesen egészében megújult a www.dolhai.hu, valamint könnyebbé vált a jegyvásárlás. Az új oldalon az aktuális fellépések mellett naprakész információk, illetve hírlevél-feliratkozási lehetőség is várja a látogatókat.



