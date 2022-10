Rocksztár lett a bonvivánból 2020-ban jelent meg Dolhai Attila harmadik, saját szerzeményeket tartalmazó albuma Genezis címmel. A budapesti lemezbemutatót szeptember végén tartotta a MOMkult színpadán. Dolhai Attilát leginkább musical színészként ismeri a közönség, bár anno rockénekesnek készült, mint sok fiatal fiú. 1999-ben a Kifutó című tehetségkutatóban a Karthago slágerével, az Apáink útjánnal ért el második helyezést. Itt figyelt fel rá Kerényi Mikós Gábor és csábította el a musicalek világába.



Attila azóta eljátszotta a musicalirodalom meghatározó férfi szerepeit, számos operett bonvivánjaként lépett színpadra és néhány operában is kipróbálhatta magát. De talán mélyen, legbelül mindig is az a rocker srác maradt, aki a saját feje után megy, és ki akarja üvölteni magából az érzéseit. Dolhai Attila Genezis képekben - klikk a fotóra Most végre eljött az ideje, hogy egy igazán rockos zenekar élén adja ki magából a saját gondolatait. Ne egy szerző és egy rendező elképzeléseit valósítsa meg, hanem a saját érzéseit, gondolatait fogalmazza meg a világról, a szerelemről, az életről. A szerzői est gerincét a 2020-ban megjelent Genezis album adta, de elhangzott néhány dal az előző lemezeiről és természetesen a Lehetsz király sem maradhatott ki, újrahangszerelve, rockosítva.



A koncert nyitószáma az első lemezéről, az Ébredjen a napról a Van ami sikerül volt. Ezzel a dallal meg is adta a kezdeti lendületet az estének. Az elején ugyan érezhető volt némi feszültség az énekesen, de ez hamar oldódott, amikor érezte a közönség lelkesedését és szeretetét.



Egymást váltották az érzelmesebb és a vadabb számok, mindenki megtalálta a szívéhez közel álló kedvenceit. Láthatóan mindenki jól érezte magát a nézőtéren és a színpadon egyaránt.



Jó volt látni, hogy Attila egyre felszabadultabb, egyre inkább hatalmába keríti az eufória, amit az ember akkor érez, amikor dalait a közönsége énekli. Nincs is ennél szebb zene egy előadónak.



Számomra a Van cél, A színpad a szeretőm és a Legyen a tiéd hármas volt a koncert csúcspontja, ott éreztem azt az erőt, dinamikát, amitől még napokig a koncert hatása alatt voltam.



A zenekar tagjai ugyan még nem régóta állnak egy színpadon, de érezhetően jól működnek együtt, kapcsolódnak egymáshoz. A doboknál Barandenburg Máté adta az alapot, ő zeneszerzőként is közreműködött a Genezis lemezen. A billentyűknél Nagy Zsolt (Liszi) varázsolt, ő szintén dalszerzőként szerepel az albumon. Basszusgitáron Köpöncei Dániel pengetett, szólógitáron pedig Derzsi Zsolt játszott igazán látványosan.



Az eredetileg szabadtérre tervezett koncertet a kedvezőtlen időjárás miatt a MOMkult színháztermében tartották meg. Voltak fenntartásaim, hogy hogyan fogja a közönség fogadni, hogy a táncolás helyett ülni kell, de nagyon jól megoldották a szervezők. A színpad és az első sor közötti rész küzdőtérré alakult; itt csápolhatott, akinek ahhoz volt kedve, a kényelmesebb koncertlátogatók pedig ott foglaltak helyet a nézőtéren, ahol épp szimpatikus volt nekik.



A rögtönzött küzdőtéren már az első számok alatt fergeteges hangulat alakult ki, ami a későbbiekben átragadt az ülő szekcióra is és a hangulat egyre jobban fokozódott. A koncert végére nehéz volt eldönteni, hogy a közönség adja-e a nagyobb adrenalin löketet a zenekarnak vagy épp fordítva.

Itt kell megjegyeznem, hogy Attilának igen jól áll a kezében a fekete elektromos gitár és a rockterpesz. A másfél órás koncert után még arra is maradt energiája, hogy dedikáljon. Aláírt mindent: pólót, jegyet, setlsitet, lemezborítót, fotót. Mindenkihez volt pár kedves szava és igény szerint szelfik is készültek.



Azt is megtudtuk a koncert végén, hogy szervezés alatt van a hivatalos Dolhai Klub - a részletekért kövessétek Attila Facebook és Instagram oldalát.



Remélhetőleg lesz még folytatás, mert ez a formáció többre hivatott. Folytatás: amikor még felszabadultabban, a csillagos ég alatt már a pengetők és a dobverők is röpködhetnek a tele küzdőtér soraiba és egy összetéveszthetetlen "Sakál" visítás is kiszakad a koncert hevében. Audrey

Fotó: Petró Adri Setlist:

Van, ami sikerül

Helló

Pillanat

Nézőpont

Az ég tudja, miért

Veled miért volt jó?

Őrző város

Két perc

Van cél

A színpad a szeretőm

Legyen a tiéd!

Rólad szóló zene

Adrenalin

Mi van még?!

Lehetsz király

Így volt!

Encore:

Szállj fel szabad madár

A zöld a bíbor és a fekete

