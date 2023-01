Kapcsolódó cikkek • Az alkotás öröme - Beszélgetés Dolhai Attilával • Rocksztár lett a bonvivánból Kapcsolatok • Dolhai Attila Születésnapi koncerttel indítja az új évet Dolhai Attila Genezis című albumának szeptemberi budapesti koncertje után ismét színpadra lép zenekarával Dolhai Attila, hogy új szerzeményeivel vérbeli rockkoncertet varázsoljon a Muzikum Klubba. A január 12-i esten a Genezis számai mellett felcsendülnek az énekes-dalszerző korábbi albumainak legismertebb dalai is. A szövegek és a dalok egymásutánisága könnyed, sokszínű utazásra invitálja a szórakozni vágyókat, akiket ezúttal a széksorokkal teli nézőtér csendje helyett egy felszabadult, táncos bulira invitál a banda. A számokban ráadásul felfedezhetjük Dolhai Attila kedvenc hard rock-gitárhangzásait is, melyeket tökéletesen egészít ki Derzsi Zsolt vad és felfedezésre kész gitárjátéka. Hozzájuk társul Nagy Zsolt LISZI, aki a billentyűk mögül különleges zenei kavalkádot varázsol a hallgatóság elé: a Hammond-orgona hangja keveredik majd a klasszikus zongora és a vonósok hangzásvilágával. Egy igazi rockkoncerthez a basszus és a dob szolgáltatja az alapokat, előbbi Köpöncei Dániel, míg utóbbi Brandenburg Máté jóvoltából szólal majd meg a Muzikumban. Máté emellett alkotótársként és hangmérnökként is segítette az album, valamint az est létrejöttét. A koncertet – a Genezis-lemez mottójához illően - „pezsgés és szenvedély” jellemzi, stílusa pedig illeszkedik ahhoz a mondanivalóhoz, melyet Dolhai Attila közvetíteni akar: a szabadságvágyát, a szerelem különböző formáit, a szenvedélyét írta bele a dalokba. Ugyanakkor szókimondóan fogalmaz, amikor a kirúgás lehetőségével kell szembenéznie: „Csak a méltóságom véd, miattad annyit ülhetnék…” – énekli a Mi van még? című dalban, miközben a sorok mögött megelevenednek a hétköznapok nehézségei. De a párkapcsolati konfliktusok „pasisan árnyalt” megoldásai is megjelennek, miközben Dolhai újra és újra megénekli az egyedüllét, üresség vagy magány szorongató érzését is. „De, amit nélküled látok: üresnek így a világot.” „Veled miért volt jó?” – teszi fel a kérdést egy másik dalban, szenvedélyesen szólva vágyról és vezeklésről. Emellett természetesen felszabadult örömzenélésből sem lesz hiány. A 2020-ban megjelent Genezis album dalain túl a koncertet a korábbi lemezek számai teszik teljessé, ráadásul az estének különleges apropót szolgáltat Dolhai Attila születésnapja, melyet – ugyan néhány nap csúszással – a közönséggel együtt szeretne megünnepelni. A január 12-i estre jegyek a www.dolhaiattila.hu/jegyrendeles oldalon válthatók. Dolhai Attila 1977. január 7-én született Kisvárdán. A középiskola elvégzése után a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol megalapította a Zsámbéki zúzók nevű rockegyüttesét. A nagyközönség előtt 1999-ben tűnt fel a Kifutó című tehetségkutatóban, ahol különdíjas lett, 2000-ben pedig már az Elisabeth című musicalben játszott a Miskolci Nemzeti Színházban. Itt ismerte meg Kerényi Miklós Gábort, az ő javaslatára felvételizett a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ahol 2005-ben végzett, Kerényi Imre osztályában. 2003-ban kapta első főszerepét – a Mozart! című musical címszerepét – a Budapesti Operettszínházban, melynek azóta is tagja. Eddigi pályafutása alatt a musical- és operettirodalom csaknem összes jelentős férfi főszerepét eljátszotta, munkásságát pedig számos díjjal jutalmazták, többek között 2005-ben eMeRTon-díjjal, 2013-ban Jászai Mari-díjjal, 2022-ben pedig érdemes művész díjjal tüntették ki. Kistarcsa és Ajak díszpolgára. Színházi szerepei mellett a könnyűzenétől sem szakadt el, első lemeze 2006-ban jelent meg Ébredjen a nap címmel, melyet további hét album követett, legutóbb a Genezis. A 2008-ban megjelent Egy szerelem története a MAHASZ top100-as listájának 10. helyéig jutott. A Genezis albumról: Az albumot, melynek anyaga a pandémia idején született, Dolhai Attila közelmúltbeli színházi szerepei ihlették. Az István, a király Koppánya visszahozta a színész életébe a rockot – vagy ahogy ő fogalmaz: „újraéledt bennem a lázadó erő” –, míg a Madách Színházban bemutatott Once kapcsán ismét gitárt ragadott. A Fiú szerepe adott neki bátorságot és hitet, hogy gondolatait, érzéseit dalokká fogalmazza. A 2020-ban megjelent Genezis tíz dala kapcsolódik a korábbi lemezekhez, hiszen Dolhai Attila az Ébredjen a nap és Ragyogás készítésénél megkezdett munkát szerette volna folytatni és a mára igazítani. [2023.01.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje hitelajánlat magánszemélyek között 48 ór szolgáltatás [2023.01.04.]

