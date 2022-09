Táncoló Genezis – Dolhai Attila szerzői estre készül Szeptember 30-án a MoMkult szabadtéri színpadán ad lemezbemutató koncertet Dolhai Attila. Dolhai Attila közelmúltbeli színházi munkái ihlették új szerzői albumának zenei anyagát. A pop-rock műfaj, a meghatározó gitárszólamok, a domináns dob és basszus hangzásában találta meg az énekes-dalszerző azt a kifejezésmódot, amivel a szabadságvágyát, a szerelem különböző formáit és szenvedélyét leginkább meg tudta fogalmazni. Budapesten először mutatkozik be a Genezis című lemez. A nyárzáró szabadtéri koncerten a Genezis album tíz dala mellett, régebbi albumok slágerei is hallhatók lesznek. Az új zenei anyagot a pezsgés, a szerelem, a szenvedély és a rock and roll ihlette. “Az István, a király Koppányaként újraéledt bennem a lázadó erő. A Madách Színház Once című előadása gitárt adott a kezembe és bátorságot, hogy a bennem megszülető gondolatok dalokká formálódjanak. Folytatni kívántam azt a munkát, amit megkezdtem az Ébredjen a nap és a Ragyogás című albumokkal. Olyan koncertről álmodtam, ahol a közönség velem együtt táncol és énekel.” – mondta el Dolhai Attila



A koncert a MoMkult szabadtéri színpadán kerül megrendezésre, rossz idő esetén a színházterem ad otthont az eseménynek.



Jegyvásárlás [2022.09.19.] Megosztom: