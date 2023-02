Jön a Kockahas - Zenére fogyózik Feke Pál Jön a KOCKAHAS, a magyar zenés színház történetének első, egyszemélyes musical comedyje. Szente Vajk író-rendező formabontó darabjában a legnagyobb magyar slágerek élőben szólalnak meg a főszereplő-producer Feke Pál előadásában. S bár a darab egyszemélyes, a fergeteges zenés vígjátékban feltűnik többek között Molnár Piroska, Csonka András, Nagy Sándor és Peller Anna is.

Paul, a negyven körüli musicalszínész nem mindennapi fogyókúrájának történetét meséli el Szente Vajk író-rendező és Feke Pál producer legújabb darabja, amely a magyar zenés színház történetének első, egyszemélyes musical comedyjeként Feke Pál főszereplésével 2023 májusában debütál a varázslatos Uránia színpadán.



A KOCKAHAS, a musical comedy az István, a király 40. éves jubileumi koncertturné és a Csókkirály, a show mellett a Crescendo Music Management legújabb, nagyszabású produkciója, amelyet a premiert követően az Uránia folyamatosan műsorán tart majd.



A fergeteges zenés vígjátékban a főhős, Paul kedvenc dalai, a legnagyobb magyar slágerek szólalnak meg élőben, a Crescendo Music Orchestra közreműködésével. A musical comedy különlegessége, hogy a darabot Feke Pál játssza egyedül, de felvételről közreműködnek a történet további szereplői, a magyar színházi- és zenei élet kiválóságai, többek között Molnár Piroska, Csonka András, Nagy Sándor és Peller Anna. - Hogy Paul valójában Pál-e vagy éppen fordítva, bízzuk a nézők képzeletére. Egy biztos: Szente Vajk barátom olyan különleges darabot írt nekem, amely nem csupán azért tölt el izgalommal, mert korábban még nem került közönség elé ehhez hasonló egyszemélyes musical comedy hazai színpadon, de azért is, mert igazi jutalomjátéknak ígérkezik számomra – mondta Feke Pál. A KOCKAHAS, a musical comedy történetének középpontjában Paul, a negyven körüli musicalszínész áll, aki nagy lépésre szánja el magát. Egy sikeres életmódváltást ígérő cég segítségét igénybe véve a hegyekbe megy, hogy elvonulva a világtól, a Fitt-házban megszabaduljon a felesleges kilóitól. Trainer, instructor, lifestyle- coach, wellbeing adviser. Nos... Ők mind... Nincsenek ott. Mert leszakadt a hó, ami elzárja a hegytetőt a külvilágtól. Paul azonban mit sem sejtve megérkezik. A fitt-ház üres, a hó egyre csak esik, ő pedig egyedül marad, mindössze tizennégy napra való élelemmel. És eltelik tizennégy nap.



A történet pedig még csak ekkor kezdődik! Paul visszatekint az életére, elénekli a kedvenc dalait és megpróbálja tartani a kapcsolatot a szeretteivel, de kiderül, hogy az élete is pont annyira magányos, kilátástalan és végtelenül komikus, mint ahogyan a Fitt-házban érzi magát. A CRESCENDO MUSIC MANAGEMENT bemutatja:

KOCKAHAS, a musical comedy

PAUL: FEKE PÁL

RENDEZŐ: SZENTE VAJK

Premier: 2023. május 13. Uránia



