A nagycsaládosokat támogatja idén a Szóvivő Bál Újra Szóvivő Bált tartanak a Marriott Hotelben, a hagyományhoz híven ismét támogatnak szervezeteket. Ezúttal a Nagycsaládosok Országos Egyesületének és a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének jótékonykodnak február 11-én. A Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének társasági programjaik közül a Szóvivő Bál számít a legpatinásabbnak, hiszen múltja egész a 2010-es év báli időszakig visszanyúlik. Eseményüket a társasági magazinok rendre a szezon leghangulatosabb báljaként értékelik. Az ennek megfelelően igen népszerű rendezvényt előfordult, hogy mintegy félezren tisztelték meg a jelenlétükkel. A bálon nemcsak a terített asztal örömei, a zene és a tánc várja a résztvevőket, hanem hagyományosan ekkor adják át az egyesület díjait is. Emellett a Szóvivő Bál nemcsak társasági esemény, hanem jótékonysági rendezvény, a bevételt az egyesület minden esetben gyermekjótékonyságra fordítja. Perczel Tímea, a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének elnöke részletezte, milyen nagy dolog számukra, hogy egy ilyen nívós esemény támogatottjai lehetnek. - A támogatásoknak sosem az értékét nézzük, minden alkalommal meghatódunk a megkereséseken, hogy tényleg ránk gondoltak, a mi családjainkat tennék boldoggá?! Egyszerűen annyit, de annyit köszönhetünk a jólelkű pártfogóinknak. A Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének [MSZE] munkatársa, Kertész Dóra önkéntesünkön keresztül öt éve talált ránk. Azóta Dr. Orodán Sándor elnökkel állunk kapcsolatban, mindenben támogat minket, illetve ösztönzi a tagokat. Ilyen fontos feladatkör elvégzése közben mégis mellénk álltak, nem is akárhogyan. A Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete is bebizonyította azt, amit régóta éreztünk már: az igazi erő a közösség erejében rejlik. Ugyanis nem egyénileg, hanem összefogással szervezték meg, hogy kívánságokat teljesítsenek Gyermek Vágyak-Angyalokat keresünk kampányunk keretén belül, amit évek óta azóta is teljes odaadással támogatnak. A segítség itt nem ért véget, mert év közben is, ha egy családnak mikrohullámú sütőre, televízióra, tűzhelyre, edénykészletre volt szüksége, készségesen segítenek. Családjaink mindig eszükbe jutnak - mondta Perczel Tímea, a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének elnöke. - Most az a megtiszteltetés ért minket, hogy a 2023. február 11-én a Marriott Hotelben megrendező XVII. Szóvivők Báljának a nagycsaládosok lesznek a támogatottjai. Eddig minden évben a beteg gyermekek javára rendezték a jótékonysági bálokat, az idei évben a nehéz helyzetben élő nagycsaládosokat szeretnék segíteni. Várjuk a támogatók jelentkezését, mert bármilyen segítség sok családnak az életét könnyíti meg - mondta a Nagycsaládosok Újpalotai Egyesületének elnöke. [2023.02.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Súlyos kölcsönök magánszemélyek között szolgáltatás [2023.02.09.]

gabriella szolgáltatás [2023.02.09.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu