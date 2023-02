Józsi az Akváriumban: a Kelemen Kabátban nagy koncertre készül A Kelemen Kabátban Józsi című albuma tavaly jelent meg és ahogy azt Horváth Boldi mondta, életük legszemélyesebb lemeze lett. A dalokat egymás után mutatták be a rajongóknak, amelyeket egy csokorban február 10-én hallhat a közönség először élőben az Akváriumban, ahol a Hősök és JumoDaddy lesznek a vendégeik. A Józsi album dalai mindegyike más lett és mégis hasonló, hiszen a Kelemen Kabátban sajátos szövegvilága és hangulata mindegyikre jellemző volt. Boldi gyerekkori szerelmét kereste a Takács Nóra című dalban, a Nem tudom-ban egy elmúlt szerelem számára legszebb pillanatait idézte fel, az album első dala, az Ez még az ördögé pedig többek között azért is jelentős, mert a Hősökkel készítették, akik a lemezbemutató koncert vendégei lesznek JumoDaddy mellett, aki egy dj-szettel izzítja majd a hangulatot a buli előtt. A Józsi album dalait a rajongók hétről hétre ismerhették meg, és ahogy Boldi már többször hangsúlyozta, ez a Kelemen Kabátban eddigi legszemélyesebb albuma lett, hiszen egy elég gondterhes időszakban született: „A Józsi album segített feldolgozni életem eddigi legsza***abb időszakát” – mesélt erről Boldi tavasszal. - „…rengeteg ihlet és ötlet jött belőlünk… ezt a rossz időszakot is fel tudtuk dolgozni dalok formájában... – mondta. Aki pedig eljön a koncertre, az részese lehet egy igazán bensőséges és mégis lenyűgöző látványvilágú fergeteges koncertnek és együttlétnek!



