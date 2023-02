Ajánljuk! Önismereti jamminget tartanak szombaton Én-Kép-Másképp címmel Interaktív szellemi ösimereti jamminget tartanak február 18-án Budapesten a Lury Házban. Az első Jamming ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programról Erdőhegyi Brigitta tájékoztatat lapunkat.



"A Jammin a zenéből átvett kifejezés. A közönség számára különleges élményt adó spontán együtt zenélésben(együtt gondolkodásban)való részvétel.



Ebben az atmoszférában, az "itt és most" könnyed varázsát megteremtve közösen keressük a válaszokat a mindannyiunkat izgató de nem mindannyiunk számára könnyű kérdésekre mely segíthet az önismeret útvesztőjében. Ennek az egyedi és műfajteremtő programnak ötletét régóta dédelgettem." - kezdte az énekesnő



"Három éve annak, hogy Magyar Attila színművésszel (korábbi barátságunk okán) kezdeményeztem egy beszélgetést amelyben felvetettem egy műfajteremtő, egyedi, közös project, program lehetőségét. Ez magja, kiinduló ötlete volt az ÉN-KÉP-MÁSKÉPP - Önismereti Jamming eseménynek. Az akkori "vizióm" 3 év elteltével és Kívágó Róbert (Önismereti mentor) bekapcsolásával formálódott míg legvégén bekapcsolódva és kiegészülve Dr.Radványi Krisztinával aki szülész nőgyógyász szakorvos, hipnoterapeuta, pszichoterapeuta jelölt."



Létezésünk mélyebb összefüggéseinek megértése Az alapötletet egy nagyon régre visszanyúló késztetés motiválta.



Létezésünk mélyebb összefüggéseinek megértése Az alapötletet egy nagyon régre visszanyúló késztetés motiválta.

"Már gyermekként a Balettintézet balerina növendékeként és később már pályakezdő előadóként, énekesnőként is mélyen foglalkoztatott az emberi létezés alapkérdéseinek kutatása. Létezésünk mélyebb összefüggéseinek megértése. - Úgy érzem a legfontosabb kapcsolatunk az ÖN-MAG-unkkal való kapcsolat amely összeköt minket a végtelen létezéssel. Kulcs kérdés, hogy ebben jók legyünk! Hiszem, hogy ennek a felismerése és felfedezése a legcsodálatosabb utazás amit csak tehetünk amely által határtalan és lángoló szerelembe eshetünk az élettel! Az, hogy embertársainkkal még segíthetjük is egymást ezen az izgalmas, kozmikus úton az pedig páratlan ajándéka az univerzumnak! Tehát az által, hogy az ÉN-KÉP-MÁSKÉPP eseményen egy magasabb perspektívából, együtt járunk körbe ( több, minimum négy aspektusból is ) egy mindannyiunkat érintő témát nem csak inspirálódhatunk de ezen felül egy közös interaktív játék is kezdetét veheti. Felismeréseink során közelebb kerülhetünk a saját megoldásunkhoz egy- egy témába vágó gondolat kibontása kapcsán. Optimista remény, hogy egy megindító közös eszmecsere segítheti, hogy életünk és önmagunk jelentőségét megérezve lendületet kapjunk a saját történetünk (a saját életünk filmjének) főhőssé válásának lehetőségében." - árulta el az ötletgazda "Érzésem szerint " A-HA" élményeink lehetnek azok a muníciók amelyek segítenek elviselni az emberlétünk kikerülhetetlen és megúszhatatlan kihívásait és fájdalmait. Erőt adhatnak, hogy felemelkedhessünk csapásainkból és felülkerekedhessünk veszteségeinken. Öntudatra ébredésünk segíthet mindezeket szeretetté és áldássá alakítani. Úgy vélem ez létezésünk valódi célja, itt létünk igazi értelme! Énekesnőként felejthetetlen élmény a közönséggel átélhető FLOW élményt a zene által megteremtett hangulatban. Régóta motivál ennek a szárnyalásnak a szellemi, intellektuális lehetősége mely után mindenki jobban érezheti magát a bőrében." - folytatta Brigitta. Bővebb info, regisztráció itt. [2023.02.15.]

