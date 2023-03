Új videoklip az I’m Dorothy-tól, áprilisban indul a Csajok a csúcson turné A tavaly tavasszal kiadott - megjelenésének hetében a Mahasz Top 40-es lista 1. helyén nyitott - Legyen X albumról ezúttal a Szakíts, ha bírsz! dalhoz készített videoklippel jelentkezett az I’m Dorothy. A kisfilm érdekessége, hogy dupla főszerepet vállaltak benne a zenekar tagjai. A zenekar a videoklipről, és a folytatásról:

“A ‘Legyen X’ lemezről eddig 9 dal került ki képi anyag formájában, így már csak a ‘Szakíts, ha bírsz!’ maradt hátra, amit ezúton is fogadjatok szeretettel! A két napos forgatás alkalmával, különösen komolyan vettük a feladatunkat, összeszedtük a színészi vénánkat, és katonák módjára dolgoztunk! Ezzel a klippel, és a tavaszi ‘Csajok a csúcson’ turnéval zárjuk az első I’m Dorothy lemez körét, és egyben megnyitunk egy kreatív időszakot, hogy mielőbb mutathassunk friss dalokat nektek… talán hamarabb is, mint gondolnátok!”



A csapat soraiban egy tagcsere is történt időközben, nemrég, február elején jelentették be, hogy közös döntés alapján barátságban és egyetértésben a zenekar és Rinky (Rinkács Péter - gitár) útjai elválnak egymástól - a posztját Kövecses Evelin (Nest Of Plagues) vette át, akit az őszi és téli klubkoncerteken már láthatott / hallhatott is a közönség. Az idei koncertszezont szűk egy hónap múlva indítja a zenekar, április 7-én startol a ‘Csajok a csúcson - Utazó cirkusz’ páratlan produkció, ahol a fantasztikus I’m Dorothy partnerei a bámulatos Nova Prospect, és a kihagyhatatlan The Blindmirrors lesznek a nyolc állomásos turnén.



