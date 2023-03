Kapcsolatok • Ed Sheeran Exkluzív dokusorozat készült Ed Sheeranről a Disney+-ra Kendőzetlen őszinteséggel enged betekintést az életébe korunk egyik legnagyobb világsztárja. Az Ed Sheeran: Mindent összegezve bemutatja az énekes magánéletét, szakmai sikereit, kudarcait és vívódásait. A dokumentumfilm sorozat március 20-tól, azaz mától elérhető a Disney+ kínálatában. Dokumentumfilm sorozatban mutatja be Ed Sheeran eddig féltve őrzött magánéletét és kalauzol a fellépések és világkörüli turnék sokszor kimerítő és fárasztó világába. A többszörös Grammy-, American Music Award és Billboard-díjas előadó számtalan, korábban még sosem látott pillanatot mutat be pályafutásának kulisszái mögül. Az énekes első ízben engedte meg, hogy kamerák kövessék mindenhova, így megmutatva rajongóinak életének minden pillanatát. Kiderül, Ed Sheeran hogyan kezdte zenei karrierjét és milyen kemény munkával jutott el odáig, hogy világszerte elismert zenészként ünnepeljék. A sorozatban egyedülálló módon emlékszik vissza a kezdeti időszakra, a sikereire és arra, hogyan inspirálják dalai a rajongóit és mindennek folyományaként hogyan vált a világ egyik legnépszerűbb előadójává. Az Ed Sheeran: Mindent összegezve rendkívül őszinte portré az énekesről, aki korábban csak nagyon ritkán osztotta meg magánéletét a nagyközönséggel. Kihagyhatatlan élmény minden olyan rajongó számára, aki szereti Sheeran zenéjét, kíváncsi motivációjára és gondolkodásmódjára. A sorozat május 3-tól elérhető a Disney+ streaming szolgáltatásán keresztül. Számtalan zenés tartalom a Disney+-on Legyen szó izgalmas dokumentumfilmről, lélegzetelállító látványt és hangzást nyújtó koncertfelvételről, vagy éppen csak egy spontán karaoke party-ról, a Disney+-on mindenki megtalálja a hangulatához illőt. Olyan ismert és elismert világsztárok zenés tartalmait érhetjük el a streamingszolgáltató kínálatában, mint az Elton John élőben – Búcsú a Dodgers Stadiontól koncertfilm, vagy a j-hope IN THE BOX című dokumentumfilm, ami exkluzív bepillantást enged a dél-koreai zenész első szólóalbumának kulisszatitkaiba. A streamingszolgáltató március 10-én mutatta be a Miley Cyrus nyolcadik stúdióalbumának, az Endless Summer Vacation különleges műsorát. A Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) koncertfelvétel a lemezzel egyidőben jelent meg. Az énekesnő a már korábban megszokott formátumban, a hátsó kertjében adja elő legújabb dalait. Köztük a "Flowers"-t, amely debütálása óta hat egymást követő héten keresztül vezette a Billboard Hot 100-as listáját. A DISNEY+ SZOLGÁLTATÁSRÓL A Disney+ streaming megszámlálhatatlan népszerű és világszerte keresett film és sorozat otthona. Kínálatában Disney, Pixar, Marvel, Star Wars és National Geographic alkotások egyaránt megtalálhatók Európában, Közép-Keleten és Afrikában is. A szolgáltatást igénylők megtekinthetik a Disney+ folyamatosan gyarapodó tartalomkínálatát, köztük egész estét filmeket, dokumentumfilmeket, élőszereplős filmeket, animációs sorozatokat és rövid formátumú tartalmakat. Kivételes helyzetéből adódóan a Disney+ precedens nélküli hozzáféréssel bír a Disney lenyűgözően gazdag mozi- és televíziós archívumához; a Disney+ önálló streaming szolgáltatásként The Walt Disney Studios legújabb alkotásait is a magáénak tudhatja. További információ a disneyplus.com weboldalon vagy a legtöbb mobil és csatlakoztatott TV-eszközön elérhető Disney+ alkalmazásokon található. [2023.03.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel az egyes gyors és megbízható szolgáltatás [2023.03.20.]

