Segítség! Iskola! - Avagy túlélőkalauz szülőknek Amennyiben Szily Laci nem tartotta titokban, akkor már mindenki tudja, hogy Beírás című könyvéből Deres Péter dramaturg kétszemélyes színpadi adaptációt írt, amely olyan jól sikerült, hogy az Átrium Színház május 1-én bemutatja azt. Különleges, egyedi és hiánypótló bemutatót tervezünk május 1-én. Nem mindennapi színházi előadás és stand up készül mindannyiunk életének legvidámabb, esetleg leggyötrelmesebb próbatételéről, az általános iskoláról. Két gyakorló, humanista beállítottságú apa bemutatja a legjellemzőbb iskolai élethelyzeteket, amelyekbe egy szülő kerülhet. A több mint tíz szerepet alakító Simon Kornél, és önmagát nyújtó Lukács Miki egyfelvonásos életvidám előadásában mindenki magára, vagy szülőtársaira ismerhet. Aki pedig nem, az is! Kötelező előadás minden érintett apának és anyának, továbbá mindazoknak, akik túl vannak ezeken a keserveken, és azoknak is, akik érveket gyűjtenek a gyerekvállalás ellen - vagyis jóformán mindenkinek. Segítség! Iskola! olvasópróba képekben - klikk a fotóra

Rendező: Simon Kornél

A színdarabot Deres Péter, Lukács Miklós, és Simon Kornél írta Szily László, Beírás című művéből.



