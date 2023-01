Alföldi és Mucsi darabjai mellé Kőhalmi és Bödőcs estjei érkeznek a tízéves Átriumba

Minden eddiginél több programmal: újraértelmezett klasszikusokkal, kortárs művekkel, prózai és zenés előadásokkal, valamint a Dumaszínház produkcióival várja nézőit az új év kezdetén, januárban és februárban a fennállásának 10. évét ünneplő Átrium színház, amely Londonba is ellátogat.

A téli hónapok alatt a repertoár szinte valamennyi előadása műsorra kerül a közönség támogatásával továbbra is nyitva tartó tízéves budai színházban. Látható a több mint nyolc éve töretlen sikerrel futó, és decemberben a 350. alkalommal előadott kétrészes musical, Az Őrült Nők Ketrece. Január 10-én mérföldkőhöz érkezik a Holtverseny című előadás, amelyet Totth Benedek regényéből Kovács Máté állított színpadra, ezt huszonötödik alkalommal láthatja a közönség. Február elején kerül sor Alföldi Róbert főszereplésével az Isteni végjáték 50. előadására, amelyet januárban a Londonban élő magyarok és – az angol nyelvű feliratnak köszönhetően – helyi ismerőseik is megtekinthetnek majd a The Clapham Grand színpadán.

A már ismert előadások mellett, mint például a 12 dühös ember, az Egy, kettő, három, az Igenis, miniszterelnök úr!, a Mefisztó, Az öldöklés istene vagy A jegyzőkönyv, olyan nemrég bemutatott darabok is színpadra kerülnek az új év kezdetén, mint a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházzal közös meglepő és felforgató, fekete humorú közéleti „gálaelőadás”, A trianoni csata, vagy a decemberi premieren óriási siker aratott Hannibál tanár úr: „Végtelenül izgalmas választás Mucsi Zoltánra osztani Nyúl Béla szerepét – és nem mellesleg telitalálat is” – írta a Színház.net kritikusa. Továbbra is repertoáron van az Átrium Tintanyúl zenekarral közös zenés gyerekelőadása, a Varázsnagymama.

Folytatva a hagyományt, januárban és februárban angol felirattal is látható lesz Az Őrült Nők Ketrece, a Mefisztó, és az Egy, kettő, három.

2023-ban először érkezik több előadással az Átrium színpadára a Dumaszínház. Az eltitkolt igazság című önálló estjét adja elő januárban két alkalommal is Kőhalmi Zoltán, februárban kétszer is látható lesz Hadházi László műsora, a Légy férfi!, valamint Janklovics Péter Thália lotyója – Ha én egyszer fényt kapok című előadása. A Dumaszínház márciusban és áprilisban is vendégszerepel a Margit körúton: Ráskó Eszter új produkcióján nevethetnek márciusban a nézők, míg áprilisban, alkotói szabadságáról visszatérve Bödőcs Tibor tesztrepülésekkel indítja új, Barbárglamour című önálló estjét az Átriumban.

