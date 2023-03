Igazi fülbemászó dallal indítja be a tavaszt Hársházi Szabi Új, videóklipes dallal rukkolt elő Hársházi Szabi. A „Rejtély” című új alkotásban is hozza a retro hangulatot és fülbemászó dallamvilágot, a tőle megszokott stílusban az előadóként is egyre népszerűbb zeneszerző-producer. A zenei szakmában szerzőként és producerként is sikeres Hársházi Szabi 2020 őszén gondolt egyet és maga is kilépett a rivaldafénybe, azaz előadóként debütált.



Azóta folyamatosan készíti saját dalait és jelen van azokkal a hazai televíziós zenecsatornákon, valamint rádiókban egyaránt. Bemutatkozó lemeze 2022 júliusában jelent meg "Antré" címmel, amely már a megjelenést követően felkerült a MAHASZ Album Top 40 slágerlistájára és az éves Top 100-as listán is helyezést ért el. A 80-as évek disco-funk hangzásvilága köszön vissza Szabi új dalában, úgy ahogy a „Jelez a szív" és a Királylány" című korábban megjelent dalaiban: