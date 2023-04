Képgalériák • Atilla – Isten kardja Különleges rock-oratóriummal köszöntötték Szörényi Levente zenei munkásságát Végtelen úton címmel vette kezdetét az az életműkoncert-sorozat, mely Szörényi Levente zenei munkásságát dolgozza fel. A program nyitóeseménye március 18-án az Eiffel Műhelyházban tartott Atilla – Isten kardja című előadás volt. Ezt a rockoperát látványos szabadtéri produkcióként mutatták be 1993-ban a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, de műsorra tűzte a Magyar Állami Operaház az Erkel Színházában is. Ezúttal a mű különleges oratorikus változatát mutatták be Novák Péter rendezésében. Az Atilla – Isten kardja rock-oratórium különleges változat, mely hagyományos oratorikus formának megfelelően mutatta be a művet. Tíz szólistával, felnőtt vegyeskarral, gyermekkórussal és nagyzenekarral került színpadra az Eiffel Műhelyházban, március 18-án. Az 1993-ban bemutatott magyar rockopera - melynek zeneszerzője Szörényi Levente, dalszövegírója Lezsák Sándor volt - első előadása a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon olyan sikeres volt, hogy bár eredetileg 4 előadását hirdették meg, de a közönség hatalmas érdeklődése miatt végül 16 előadására került sor abban az évadban. Atilla – Isten kardja rock-oratórium képekben - klikk a fotóra

A rockopera, a már korábban megszületett István, a királlyal, majd a Veled, Uram megszületésével egy trilógia részévé vált. Annak érdekében pedig, hogy még jobban illeszkedjék a trilógia történetvezetéséhez és dramaturgiájához, valamint zeneileg is, a következő években az alkotók a Zikkurat Színpadi Ügynökség felkérésére – Pozsgai Zsolt drámaíró bevonásával – némileg átdolgozták. Az est során Gundel Takács Gábor Szörényi Levente életművét méltatta. A Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas magyar zeneszerző, gitáros, énekes, szövegírót méltán nevezhetjük a XX. század magyar zenetörténetének egyik kiemelkedő alakjának. Páratlan életműve számtalan slágert tartalmaz, gondoljunk csak az Illés, a Fonográf, vagy a Koncz Zsuzsa-dalokra. És, hogy miért Atilla? A Zikkurat és Szörényi szerint is: „ennek a névnek számtalan alakjával találkozhatunk a különböző népek hagyománykincsében, függetlenül attól, hogy emlékeik gyötrelmesek, avagy éppen dicsőségesek vele kapcsolatban. (…) A Kárpát-medencében élőknek mégiscsak azok fontosak, akik itt szervezett életlehetőségeket hoztak létre, őriztek, aláhanyatlásaival is történelmi léptékű folyamatosságot mutatva fel a világnak.” Az exkluzív előadás rendezője Novák Péter volt. A koncert a Danubia Zenekar, a Honvéd Kórus és a Magyar Állami Operaház Gyermekkara közreműködésével jött létre. Atillát a hunok és a germánok fejedelmét Vadkerti Imre, Csaba királyfit Sándor Péter, Gyölte táltost Borbély Richárd, Harsány vak regölőt Köteles Leander, Réka úrnőt Mester Viktória, Ruila erdőelvi hercegnőt Herczku Ágnes, Krimhilda burgundi hercegnőt Kováts Kriszta, Nemere hun törzsfőt Varga Miklós, míg Aecius nyugat-római hadvezért Feke Pál alakította. A pásztorgyerek szerepében pedig Antal Zalán volt látható.



M. Adri

Fotó: Petró Adri [2023.04.02.]

